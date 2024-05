Trong 2 ngày 12/5 và 13/5, Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ VI diễn ra tại Cần Thơ.

Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” (SV-Starup), dự án .ực thực vật BINKS của 5 sinh viên Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh – VNUK (Đại học Đà Nẵng) đã vượt qua hơn 700 bài thi để đạt giải nhất

Nhóm dự án mực thực vật BINKS của sinh viên Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh – VNUK (Đại học Đà Nẵng) tại Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ VI

Mực thực vật BINKS được các sinh viên nghiên cứu, áp dụng sự biến đổi màu sắc theo nhiệt độ và độ pH của hợp chất anthocyanin trích ly từ rau củ quả bị bỏ đi từ các chợ, nông trại để làm mực viết trong bút và màu vẽ mĩ thuật.

Với giải pháp này, BINKS được chiết xuất từ nguồn gốc thiên nhiên, không chứa hoá phẩm độc hại tạo màu, giá thành rẻ. Không những vậy, BINKS còn mang giá trị về môi trường khi giúp giảm lượng rác thải hữu cơ (rau, củ, quả thừa từ các chợ, nông trại) bằng cách tận dụng phế phẩm hữu cơ, tái tạo, tiết kiệm tài nguyên thực phẩm, giảm ô nhiễm cách tích cực cho bãi rác tại địa phương.

Sinh viên Trần Nhân Kiệt, Trưởng nhóm nghiên cứu với sản phẩm mực BINKS (ảnh VNUK)

Bên cạnh đó, sản phẩm còn đem lại giá trị kinh tế và xã hội là tạo ra sản phẩm có lợi nhuận kinh tế cao nhờ thị trường hoạ cụ phát triển khoảng 22,3% mỗi năm và thúc đẩy nhận thức của người dùng, cổ vũ các phong trào tiêu dùng xanh khi trẻ em và thanh niên sẽ sử dụng mực và màu BINKS hằng ngày.

Đặc biệt, quy trình sản xuất của BINKS lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam; BINKS có tốc độ khô nhanh gấp khoảng 6 lần đối với sản phẩm thị trường sau thực nghiệm, không chứa các hóa phẩm tạo màu gây nhiễm độc mực, độ phai màu theo kiểm nhận từ máy đo quang phổ đạt 10% sau 3 tháng so sánh với 30% màu thị trường, giá cả rẻ hơn trung bình 20%, thuận tiện mua số lượng lớn.

Chia sẻ với báo giới, sinh viên Trần Nhân Kiệt, Trưởng nhóm nghiên cứu cho biết, mỗi năm có hàng trăm tấn phụ phẩm rau, củ, quả bị vứt bỏ, gây lãng phí tài nguyên và ô nhiễm môi trường. Trong khi đó, rất nhiều phụ huynh lo lắng về tính an toàn của các loại mực viết, màu vẽ mà con họ sử dụng. Nhu cầu về những sản phẩm thân thiện với môi trường cũng ngày một gia tăng.

“Từ thực tế trên, nhóm nghĩ đến việc tận dụng các nông sản bị vứt bỏ để tạo ra mực viết và màu vẽ. Các bạn đã nghiên cứu quá trình biến đổi màu sắc của hợp chất anthocyanin thu được từ rau, củ, quả để sản xuất mực viết, màu vẽ mỹ thuật mà không cần sử dụng thêm bất kỳ hóa chất gây hại nào”, sinh viên Trần Nhân Kiệt chia sẻ.

Cũng theo nhóm nghiên cứu, trong quá trình sản xuất BINKS, nhóm đã nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ từ các giảng viên chuyên ngành Hoá sinh, Hoá phân tử và Hoá ứng dụng của Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh (VNUK) và Trường Đại học Y Dược (Đại Học Đà Nẵng).

Các em nhỏ thích thú với mực BINKS (ảnh VNUK)

Và khi chiết xuất thành công, hơn 100 sản phẩm đã được bán ra tại Đà Nẵng trong giai đoạn từ tháng 11/2023 đến tháng 1/2024. "Đây là cơ sở để thương mại hoá sản phẩm vào giai đoạn sau với 2 hướng đi mới là mực in và màu nhuộm vải, 2 nguyên liệu đang chiếm lĩnh nền công nghiệp dệt may và in ấn", nhóm dự án chia sẻ.

Hiện tại, sản phẩm đang được kết nối với các doanh nghiệp và cơ sở giáo dục như trường Mầm non Sao Mai - Long Sơn có quy mô 500 học sinh tại Vũng Tàu và dự án EcoLife để mở rộng thị trường tại các tỉnh Nam Bộ.

“Việc nâng cao nhận thức của người tiêu dùng cho những sản phẩm từ thiên nhiên, đặc biệt là nguyên liệu tái chế vẫn đang là mối quan tâm lớn để tạo tác động tích cực cho xã hội. Đó cũng là động lực to lớn để nhóm tiếp tục hoàn thiện và phát triển dự án BINKS”, sinh viên Trần Nhân Kiệt chia sẻ thêm.

Trước khi giành ngôi Quán quân SV-Starup 2024, dự án Mực thực vật BINKS đã đạt giải Ba tại cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - VNUK Innovation Challenge 2023” do Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh tổ chức.