Mổ cấp cứu ngay trong đêm “vá lỗ thủng” ở ruột non cho người đàn ông 65 tuổi

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, bệnh nhân H.V.H. (65 tuổi) sống ở Ứng Hòa, Hà Nội nhập viện trong tình trạng tỉnh, có hội chứng nhiễm trùng, bụng chướng, đau nhiều ở bụng bên phải.

Ông H. không có tiền sử bệnh đặc biệt. Một ngày trước khi vào viện, ông cảm thấy đau bụng nhiều nên các bác sĩ đã thăm khám, thực hiện các xét nghiệm thăm dò phát hiện dị vật cản quang vùng bụng phải xuyên qua thành ruột kèm theo dịch tự do vùng bụng bên phải. Bệnh nhân được chẩn đoán viêm phúc mạc do thủng ruột non do dị vật và được mổ cấp cứu ngay trong đêm.

BS. Tào Minh Châu - Khoa Phẫu thuật Cấp cứu Tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - cho biết: Ông H. đã được các bác sĩ phẫu thuật kịp thời bằng phương pháp phẫu thuật nội soi ổ bụng. Qua kiểm tra, các bác sĩ phát hiện dị vật là 1 que tăm đã đâm thủng ruột non, một phần của qure tăm nằm trong lòng ruột và một phần ở ổ bụng. Các bác sĩ đã lấy bỏ dị vật, khâu lại lỗ thủng ruột non cho bệnh nhân bằng phương pháp nội soi, rửa sạch bụng và đặt hệ thống dẫn lưu ổ bụng sau mổ.

Chiếc tăm tre được lấy ra sau khi đâm thủng ruột non của bệnh nhân (Ảnh: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức)

Sau 1 tiếng đồng hồ, ca phẫu thuật đã thành công. 1 ngày sau mổ, người bệnh hết sốt. Trong 5 ngày tiếp theo, người bệnh không còn tình trạng nhiễm trùng, ăn uống bình thường, chuẩn bị được ra viện.

Từ trường hợp của bệnh nhân H., BS. Châu cho hay: Ngoài tăm, các bác sĩ đã gặp rất nhiều dị vật như xương, răng giả,… Trường hợp của ông H. nếu nhập viện muộn thì dịch tiêu hóa sẽ chảy lan rộng trong ổ bụng dẫn đến tình trạng viêm phúc mạc toàn thể, gây nguy hiểm đến tính mạng.

Trong trường hợp bệnh nhân này, phương pháp phẫu thuật nội soi ổ bụng lấy dị vật và khâu lỗ thủng ruột non là phương pháp tiên tiến, giúp người bệnh tránh được vết mổ mở dài 30cm từ trên đến xuống rốn, mang lại hiệu quả điều trị cao. Sau phẫu thuật, người bệnh đỡ đau, giảm nguy cơ nhiễm trùng vết mổ, có thể vận động được sớm sau mổ. Từ đó, hồi phục sớm hơn so với phương pháp mổ mở. Về lâu dài, vết mổ nội soi có tính thẩm mĩ cao, tránh được các biến chứng tắc ruột, dính ruột sau mổ như khi mổ mở.

BS. Châu khuyến cáo: Thói quen ngậm tăm sau khi ăn của nhiều người rất nguy hiểm. Mọi người có thể vô tình nuốt chiếc tăm, dị vật đi vào ống tiêu hóa. Tăm tre không bị men tiêu hóa phân hủy nên sẽ di chuyển trong suốt chiều dài của lòng ruột, dễ gây nên nhiều biến chứng, nặng nhất gây thủng ống tiêu hóa và viêm phúc mạc toàn thể, ảnh hưởng đến tính mạng hoặc để lại nhiều di chứng.

Người dân nên vứt tăm đi ngay sau khi sử dụng, không ngậm trong miệng nếu vô tình làm rơi vãi lúc trong nhà có trẻ nhỏ gây nguy hiểm hoặc bất cẩn khi nói chuyện, ngủ sẽ vô tình nuốt phải tăm. Bên cạnh đó, nếu không may nuốt phải tăm hay các dị vật khác, người dân cần nhanh chóng đến các cơ sở y tế để được tư vấn can thiệp và điều trị kịp thời, tránh xảy ra biến chứng.