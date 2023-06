Mặc cho ba mẹ khuyên can, Elon Musk muốn tập luyện với võ sĩ hàng đầu để tỉ thí với Mark Zuckerberg

Tỉ phú Elon Musk đã chấp nhận lời đề nghị huấn luyện từ huyền thoại UFC Georges St Pierre trước trận đấu "bom tấn" của anh ấy với người sáng lập Facebook - Mark Zuckerberg.

Võ sĩ St Pierre đã liên hệ với Musk vào ngày 24 tháng 6, nói rằng: "Tôi là một người hâm mộ cuồng nhiệt của ông và sẽ rất vinh dự khi được trở thành huấn luyện viên cho ông để đấu với ông Mark".

Elon Musk, 51 tuổi, đã phản hồi: "OK, hãy thực hiện nào" và theo sau là hai biểu tượng cảm xúc lửa. Bài viết thu hút hơn nửa triệu lượt xem và 14,4 nghìn lượt thích sau chưa đầy một ngày. Hầu hết ủng hộ quyết định của Musk và nói họ mong chờ trận đấu sẽ sớm diễn ra.

Đáp lại sự hào hứng của cộng đồng, Musk cho biết ông cũng vừa "làm một hiệp" với Lex Fridman, nhà nghiên cứu về AI và chủ kênh podcast nổi tiếng chuyên phỏng vấn các lãnh đạo công nghệ.

Được biết, St Pierre là nhà cựu vô địch UFC hạng trung và là một trong những võ sĩ MMA giỏi nhất từng bước vào lồng bát giác.

Người đứng đầu UFC, Dana White tin rằng đây có thể là trận đấu "béo bở" nhất mọi thời đại, mặc dù hiện tại vẫn chưa có bất kỳ thông tin chi tiết chính thức nào về địa điểm và thời gian được công bố.

'Tôi đã nói chuyện với Mark và Elon ... cả hai người đều hoàn toàn nghiêm túc về vấn đề này", Ông White nói với TMZ, trước khi tuyên bố đây có thể là trận chiến được nhiều người xem nhất trong lịch sử.

"Trận đấu lớn nhất mọi thời đại hiện tại là giữa Floyd (Mayweather) và Conor (McGregor), tôi cho rằng trận chiến sắp tới sẽ có quy mô to gấp 3 lần cuộc so tài trên".

White cho rằng trận đấu có thể diễn ra ở Las Vegas và giá vé có thể sẽ đắt hơn 100 USD so với những sự kiện UFC thông thường.

Ngày 21/6 , từ một câu nói đùa trên Twitter, tỉ phú công nghệ Elon Musk thách đấu lồng sắt với Mark Zuckerberg và CEO Meta đã chấp nhận. Cả hai thậm chí chọn địa điểm cho "trận thư hùng" là Las Vegas, nơi có Đấu trường Apex thường xuyên tổ chức các trận UFC.

Trong khi Musk có vẻ khá hài hước khi nói về màn thách đấu, Zuckerberg lại tỏ ra nghiêm túc. Thời gian gần đây, ông thường xuyên đăng ảnh liên quan đến tập luyện môn Jiu-jitsu (nhu thuật).

Trong khi đó, ông Errol Musk - cha của tỉ phú Elon Musk, nói rằng con trai mình đang rơi vào thế "không có cửa thắng" khi so tài võ thuật với Mark Zuckerberg. Theo ông, nếu cuộc đấu điên rồ này diễn ra, dù may mắn đánh bại CEO Meta, Elon Musk vẫn bị coi là kẻ bắt nạt vì cao to hơn đối thủ. Nhưng nếu thua, tỷ phú sẽ nhận những lời sỉ nhục nặng nề. "Cả hai đều đang tự đưa mình vào một tình thế bất lợi. Chẳng khác nào chuyện đánh lộn của bọn trẻ ở trường trung học. Dù ai thắng, người thua cuộc vẫn là Elon Musk", ông Errol nói.

Nhận xét của ông Errol cũng tương tự như bà Maye - mẹ ông Musk. Bà cũng bày tỏ sự chán ghét với ý tưởng con trai mình vào lồng đấu võ. Bà Maye Musk viết trên Twitter: "Chỉ được đấu bằng lời nói. Trên ghế bành. Cách nhau 4 feet. Người hài hước nhất sẽ thắng".

