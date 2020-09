Ly kỳ “độc”, lạ, phim “Kiều@” thể loại one-shot

Thách thức toàn diện



Trên thế giới, chỉ có 2 dạng phim được gọi chung là phim một cú máy (one-shot). Theo các nhà chuyên môn, kiểu thứ nhất, chỉ quay một cú máy, nói nôm na, thời gian quay phim bằng thời gian thật của phim. Theo thống kê, loại này trên thế giới có khoảng 35 phim, với thời lượng dao động từ 57 phút đến 145 phút, trong đó có 24 phim từ 90 phút trở lên.

Kiểu thứ hai, phim quay với cú máy tiếp diễn (continuous shot) để tạo thành phim một cú máy khi hậu kỳ xong. Loại này có khoảng 12 phim, dao động từ 70 phút đến 161 phút, trong đó có 6 phim từ 90 phút trở lên. Phim Kiều@ của Đỗ Thành An thuộc loại quay với cú máy tiếp diễn (continuous shot).

Cảnh phim Kiều@ của đạo diễn Đỗ Thành An



Nếu tính phim theo dung lượng từ 90 phút trở lên, Kiều @ là phim one shot thứ 31 trên thế giới - phần phim one shot thế giới dẫn theo số liệu của Ranker. Còn với Việt Nam, “Kiều@” là phim điện ảnh đầu tiên sử dụng kỹ thuật một cú máy (one-shot).

Tại cuộc gặp gỡ báo chí ra mắt phim điện ảnh Kiều@ chiều 16/9 (TP.HCM), trần tình về những ngày làm phim gian khổ, đạo diễn hình ảnh (D.O.P.) Trương Tuấn kể: “Người quay phim cho thể loại one-shot nhiều khi muốn xỉu luôn vì thời gian phải giữ máy quá dài. Cả đoàn đang diễn tốt từ phút thứ nhất đến phút thứ hai mươi nhăm nhưng đến phút thứ hai sáu có một người bỗng dưng quên thoại, thế là lại bỏ đi hết, quay lại từ đầu”.

Cảnh phim Kiều@ mới được bật mí khá ít ỏi



“Nhiều ngày, quay từ mờ sáng hôm trước tới mờ sáng hôm sau, vác chiếc máy quay nặng mười mấy ký trên vai, cứ mỗi cú quay có thể kéo dài cả nửa tiếng liền, nhưng đáng tiếc là phần phim đó vẫn không dùng được, vậy là phải bỏ đi, hôm sau quay lại, vẫn từ mờ sáng tới nửa khuya” - Tay máy Trương Tuấn không giấu giếm.

Hoa hậu Phan Thị Mơ – cô gái mảnh mai thủ vai chính mang hình tượng của nàng Kiều kể, phải tập 10 lần mới có thể quay được một lần, mà không phải lần nào quay xong cũng dùng được, cứ phải quay đi quay lại, có những lúc cô phải nghiến răng chịu ngâm mình trong thùng đá lạnh tê tái vì vai diễn.

Phim Kiều@ sẽ ra mắt cuối năm 2020



Cao Thái Hà – nữ chính thủ vai cô em gái, mang dấu ấn hình tượng Thúy Vân, kể cô hoàn toàn không tin là có thể thực hiện được bộ phim one-shot này. “Chỉ cần một người không tập trung là công sức của cả đoàn coi như bỏ sông bỏ bể. Mặc dù có rất nhiều ân tình với đạo diễn Đỗ Thành An trong những ngày đầu bước vào nghiệp diễn nhưng ngay trong lần workshop quay thử, tôi đã phải bật khóc, “xin thua” vì thấy quá khó” – Cao Thái Hà kể.

Việc lựa chọn thể loại one-shot là vì chính sự thách thức toàn diện lại khiến cả đạo diễn Đỗ Thành An, quay phim Trương Tuấn cũng như ê-kip diễn viên thấy rằng đây là một sự lựa chọn xứng đáng để theo đuổi.

Thúy Kiều Phan Thị Mơ và Thúy Vân Cao Thái Hà hội ngộ tại buổi gặp gỡ báo chí chiều 16/9



Như phân tích của giám đốc nghệ thuật - TS Đỗ Lệnh Hùng Tú cho biết, thì: “Một cảnh phim, nếu theo đúng nguyên tắc kỹ thuật, là một cú bấm máy. Theo phương diện dựng phim, một cảnh phim là một mối nối. Theo phương diện kịch bản, nó là một lần xuống dòng. Nhưng tại Việt Nam, còn rất ít người hiểu đúng về điều này. Cho nên khi Đỗ Thành An gặp tôi và đề xuất về việc đoàn phim sẽ thực hiện Kiều@ với thể loại one-shot, tức là một cảnh liên tục từ đầu đến cuối phim, giải pháp kỹ thuật cho phim Kiều@ với trình độ như Việt Nam đang có thực sự là quá viển vông, quá khó khăn, tự đặt trên vai mình một nhiệm vụ cao hơn cả việc kể một câu chuyện phim cần có. Nhưng nhìn thấy khát vọng của Đỗ Thành An, điều chưa hề xuất hiện trong số những người đang theo học về điện ảnh cũng như các đồng nghiệp của chúng tôi ở Việt Nam, thì chúng tôi quyết tâm cùng nhau vượt qua mọi trở ngại để hoàn thành một bộ phim chưa từng có ở Việt Nam”.

Cao Thái Hà, đạo diễn Đỗ Thành An, Phan Thị Mơ tại buổi gặp gỡ báo chí

Hoa hậu Phan Thị Mơ vào vai chính thể hiện hình ảnh nàng Kiều@

“Nếu sợ vất vả, sợ thách thức, thì đến khi nào điện ảnh Việt mới có được một cái gì đó mới mẻ?” – Phan Thị Mơ chia sẻ.

Kiều@ - “cuộc phiêu lưu” phim nghệ thuật đương đại

Phim Kiều @ của đạo diễn Đỗ Thành An thuộc thể loại tâm lý xã hội, không phải là tác phẩm chuyển thể, mà chỉ lấy cảm hứng từ Truyện Kiều, kể về các thân phận phụ nữ trong xã hội đương thời. Câu chuyện tập trung vào cảnh đời của hai nhân vật chính – hai chị em Hương và Phấn. Hương chính là hình tượng Thúy Kiều, do Hoa hậu Phan Thị Mơ thể hiện, cô em Phấn là hình tượng của Thúy Vân, do nữ diễn viên Cao Thái Hà thủ vai.

Nam diễn viên Mạnh Lân vào vai Kim Trọng, Phan Thị Mơ hóa thân thành Kiều@

Dù bối cảnh cuộc sống và câu chuyện của nàng Kiều với chị em Hương – Phấn hoàn toàn khác nhau, nhưng hình tượng Thúy Kiều - Thúy Vân, Kim Trọng, Mã Giám Sinh, Sở Khanh, Thúc Sinh, Đạm Tiên… cũng được gián tiếp thể hiện bằng một số hình thức khác nhau.

Mạnh Lân - diễn viên đảm nhận vai nam chính thể hiện hình tượng của Kim Trọng thổ lộ: “Ban đầu, có những lúc tưởng chừng phải chịu thua, không thể làm nổi vì khó quá thật. Buổi workshop quay thử với cả nhóm, tôi bị vướng việc kinh doanh cũng đang gặp sự cố nên đã dùng điện thoại. Mà đối với thể loại phim one-shot, chỉ cần một người không tập trung, thì cả đoàn sẽ không làm việc được nữa. Hôm đó, tôi về suy nghĩ, rồi cuối cùng đã xin lỗi cả đoàn, quyết định phải tạm dừng công việc kinh doanh để tập trung hoàn toàn cho bộ phim. Sau khi hoành thành được dự án quan trọng này, tôi cảm thấy càng yêu hơn tất cả mọi người trong đoàn phim”.

Phan Thị Mơ hồi ức về những ngày làm phim



Trong “Truyện Kiều” của đại thi hào Nguyễn Du, nhân vật Kiều chơi nhiều loại đàn, nên cố vấn âm nhạc và là người sáng tác nhạc cho phim “Kiều@” - nhạc sĩ Đức Trí sẽ lựa chọn để gắn loại nhạc cụ nào và phong cách âm nhạc nào vào đi cùng với hình tượng của nhân vật chính.

“Thúy Kiều, Thúy Vân của cụ Nguyễn Du đã là hình tượng kinh điển của văn học rồi. Chúng tôi cho rằng không thể nào so sánh được giữa hai câu chuyện. Tôi chỉ muốn từ những cảm xúc với tác phẩm vĩ đại này, để đưa tới cho khán giả một câu chuyện mang thông điệp về gia đình thời hiện đại. Muốn có sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình thì buộc phải chia sẻ, hy sinh cho nhau. Nếu có bất kỳ nỗi đau được giấu kín nào của một thành viên trong gia đình, thì chắc chắn gia đình đó sẽ đổ vỡ và sẽ có rất nhiều hệ lụy, bi kịch xảy ra” – Đạo diễn Đỗ Thành An chia sẻ.

Từ trái qua: quay phim Trương Tuấn, diễn viên Minh Khải, ông Hán Hữu Hải - Tổng Giám đốc YourTV, nữ diễn viên Cao Thái Hà, Phan Thị Mơ, đạo diễn Đỗ Thành An, Giám đốc nghệ thuật - TS Đỗ Lệnh Hùng Tú, nam diễn viên Mạnh Lân

Có thể đoán được khi “Kiều@” ra rạp vào cuối năm nay sẽ là một cuộc phiêu lưu. Nhưng đại diện cho các thành viên của Ban cố vấn, ông Hán Hữu Hải – Tổng Giám đốc YourTV, ông Nguyễn Đình Thắng - Giám đốc Quỹ Nguyễn Du và Giám đốc nghệ thuật Đỗ Lệnh Hùng Tú đều cho rằng: “Cứ liều lĩnh, cứ thử đi, xem liệu có đến được cái tận cùng mà mình mong muốn không?”



“Không phải lấy kỹ thuật để dọa người xem hoặc khoe điều gì đó, mà thực sự là thể loại one-shot rất phù hợp với kịch bản Kiều@. Nó phải hội tụ rất nhiều thứ, không chỉ quay phim, ánh sáng, bối cảnh, không chỉ máy móc thiết bị, mà còn là diễn xuất của diễn viên. Cả đoàn phim đã phải vượt lên hơn cả sức mình để hoàn thành Kiều@ one-shot” – TS Đỗ Lệnh Hùng Tú nói.