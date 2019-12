Lý do Travis Kalanick rời khỏi ban giám đốc Uber

Travis Kalanick là một trong những người đồng sáng lập ra Uber. Gần đây, một số thông tin cho rằng ông sẽ rời khỏi hội đồng quản trị của công ty sau khi bán đi hơn 90% cổ phần mà mình đang nắm giữ tại Uber. Với việc bán đi 90% cổ phần tại Uber, Kalanick đã thu về cho mình hơn 2,5 tỉ USD.



Ngày làm việc cuối cùng của Kalanick được cho là ngày 31/12/2019, sau đó ông sẽ tập trung vào việc kinh doanh mới cũng như các hoạt động từ thiện của mình. Quyết định rời khỏi Uber của Kalanick được cho là động thái để ông tập trung vào start up mới của mình, start up này có tên là CloudKitchens. Chia sẻ với The Information, ông cho rằng CloudKitchens trong tương lại có thể sẽ lớn hơn cả Uber. Theo tờ New York Times, Kalanick được cho là bán hết số cổ phần Uber của mình vào thứ 5 tới đây.



"Có lẽ đây là khoảng thời gian thích hợp để tôi rời khỏi công ty để tập trung vào công việc kinh doanh cũng như các hoạt động từ thiện hiện tại của mình", Kalanick chia sẻ trong một tuyên bố mới đây.



Trong khoảng thời gian Kalanick còn làm việc, Uber đã gặp phải một số scandal lớn nổi tiếng phải kể đến vụ Uber thành lập Project Greyball để đánh lừa các cơ quan chức năng ở những nơi mà Ubeer chưa được cấp phép hoạt động. Sussan Flower, một cựu kỹ sư của Uber cáo buộc rằng Uber là một nơi kinh khủng về nạn phân biệt giới tính. Bản thân cô đã bị miệt thị bởi một người sếp tại Uber. Bản thân Kalanick cũng đã từng bị quay video mắng mỏ thậm tệ tài xế Uber khi ông còn làm CEO. Kalanick đã từ chức CEO vào năm 2017 bởi áp lực quá lớn từ phía hội đồng quản trị và các cổ đông lớn của Uber.

Nguồn: The Verge