Lo sợ vợ nhiễm virus corona, chồng cách ly bằng cách không thể “chuối” hơn

Truyền thông Lithunia mới đây vừa đưa tin về một trường hợp kỳ lạ của một cặp vợ chồng nước này. Người chồng này đã nhốt người vợ của mình trong phòng tắm và không cho phép cô ấy ra ngoài với lý do lo sợ vợ mình bị nhiễm virus corona.



Vào thứ Tư, ngày 26/2, khoảng 8 giờ 35 phút tối, cảnh sát tại Vilnius, Lithuania đã nhận được một cuộc điện thoại kêu cứu của một người phụ nữ sống tại một khu nhà cao cấp của thành phố Antakalnis. Người phụ nữ này cho biết mình bị người chồng và 2 người con trai lớn của mình nhốt ở trong nhà tắm. Sau khi nhận được cuộc gọi, một đội cảnh sát đã được điều đến tuy nhiên khi đến nơi đội cảnh sát này phải "ngã ngửa" sự việc diễn ra không như họ tưởng tượng. Lý do người vợ bị nhốt không phải là vì xích mích giữa 2 vợ chồng mà là do người chồng lo sợ cô vợ của mình có khả năng đã bị nhiễm virus corona.



Phát ngôn viên cảnh sát quốc gia Ramunas Matonis chia sẻ với các nhà báo: "Chúng tôi đã nhận được một cuộc gọi thông báo rằng có một người phụ nữ bị chính chồng và 2 người con trai nhốt trong phòng tắm với lý do lo sợ người phụ nữ này có thể bị nhiễm virus corona."

Dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra hết sức phức tạp (Ảnh: matthewafflecat/Pixabay

Được biết, người phụ nữ này đã đi du lịch ở Italy trước đó và có tiếp xúc với một số người Trung Quốc. Sau khi trở về nhà, người phụ nữ này đã chia sẻ với bạn đời của mình rằng cô lo ngại rằng mình đã bị nhiễm virus corona. Thay vì chia sẻ với người vợ của mình, anh chồng đã ngay lập tức gọi điện cho bác sĩ và được khuyên nên cách ly người vợ của mình. Sau khi nhận được lời khuyên, ngay lập tức người chồng và 2 người con trai đã nhốt người vợ vào phòng tắm.Người chồng giải thích rằng anh ta chỉ làm theo lời khuyên của bác sĩ, không hề có sự xô xát ở đây. Ngay sau đó người vợ đã được đưa đến trung tâm y tế bằng xe cứu thương để xét nghiệm virus corona.Kết quả, người phụ nữ này hoàn toàn âm tính với virus corona. Tuy nhiên, qua câu chuyện ta có thể thấy dịch COVID-19 đang gây ra nỗi lo sợ đến thế nào trên khắp thế giới.