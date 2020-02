Lỗ hổng phía sau vụ án Tuấn “khỉ”

Thế là sau nửa tháng huy động lực lượng công an tinh nhuệ, rồi cả lực lượng Bộ đội Biên phòng cùng nhiều phương tiện hiện đại để truy lùng, vây bắt, cuối cùng Công an TP Hồ Chí Minh cũng đã tiêu diệt Tuấn “khỉ”, tên tội phạm nguy hiểm sử dụng vũ khí quân dụng giết nhiều người vào chiều 29-1.

Nhìn vào kết quả này rất nhiều người tỏ ra hân hoan, vui mừng vì cái ác đã bị loại trừ ra khỏi đời sống. Từ nay người dân huyện Củ Chi và vùng lân cận không còn cảnh thấp thỏm lo âu trong làm ăn, sinh sống, đi lại như những ngày trước đó.

Theo lực lượng chức năng, chiều 29-1 (tức mùng 5 Tết) Lê Quốc Tuấn (Tuấn “khỉ”) đã giết bốn người, làm ba người bị thương tại sới bạc Củ Chi cướp khoảng 1 tỉ đồng, hai xe máy; sau đó nghi Tuấn giết thêm một người khác cướp xe trên đường tẩu thoát.

Tuy nhiên, khi theo dõi diễn biến sự việc, dư luận đặt ra nhiều nghi vấn về trình độ phá án của Công an TP Hồ Chí Minh. Họ cho rằng, đối với những vụ án khác, Công an TP Hồ Chí Minh phá rất nhanh, rất đáng biểu dương. Trong vụ án này thì dù danh tính kẻ phạm tội đã được xác định; dù đã huy động đông lực lượng và có sử dụng cả những phương tiện hiện đại để truy lùng, nhưng công an đã không thể bắt được kẻ phạm tội sớm hơn.



Giải thích cho nghi vấn trên, một số chuyên gia trong lĩnh vực an ninh, phòng, chống tội phạm cho rằng Tuấn “khỉ” từng ở trong ngành, am tường cách thức phá án, am hiểu địa hình, luôn mang theo và sử dụng thuần thục vũ khí một cách máu lạnh.

Tuy nhiên, những giải thích này xem ra khó thuyết phục được dư luận. Nhiều người cho rằng, Tuấn “khỉ” không phải là Tôn Ngộ Không mà có thể biến hóa, bịt mắt được công an và càng khó bịt được mắt người dân. Nay Tuấn “khỉ” đã bị tiêu diệt thì những bí ẩn trong hành tung 15 ngày của hắn cũng theo xuống mồ và là yếu tố thuận lợi che đi những khiếm khuyết trong phá án của lực lượng chức năng.

Họ phân tích: Hắn chỉ là một người bình thường, hắn cần phải ăn, uống, ngủ nghỉ trong quá trình trốn nã với tâm thế cảnh giác cao độ. Do vậy, dù có tinh ranh trốn tránh công an thì hắn cũng khó có thể trốn tránh được tai mắt của nhân dân trong nhiều ngày thông qua các dấu vết để lại?

Lâu nay lực lượng Công an nhân dân vẫn luôn tự hào về truyền thống, về trình độ tinh nhuệ, về khả năng dựa vào dân và về phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được xây dựng bài bản. Ngoài ra, hệ thống tổ chức công an xã, phường, thị trấn; hệ thống dân quân tự vệ ở cơ sở cũng được nhà nước đầu tư xây dựng hết sức bài bản, chặt chẽ.

Đó là những “tai, mắt” quan trọng để lực lượng chức năng có thể truy bắt đối tượng gây án nhanh chóng. Tuy nhiên, kỳ vọng này đã không được đáp ứng.

Bên cạnh những dấu hỏi còn bỏ ngỏ về khả năng, trình độ nghiệp vụ của Công an TP Hồ Chí Minh như đã nêu ở trên, thì một vấn đề khác mà dư luận cũng hết sức quan ngại đó chính là sự lòng lẻo trong công tác quản lý cán bộ, chiến sĩ công an ở địa phương.

Nhìn vào tình tiết vụ án được lực lượng chức năng công bố trên phương tiện truyền thông có thể thấy tỷ lệ Tuấn “khỉ” tham gia đánh bạc với các đối tượng ngoài xã hội nhiều lần là rất lớn. Dư luận đặt ra nghi vấn, liệu thời gian tới lực lượng công an có phải đối chọi với người trong ngành tương tự như trường hợp của Tuấn “khỉ” nữa hay không?

Từ việc của Tuấn “khỉ” nhiều người trong xã hội suy đoán rằng, công tác quản lý, lãnh đạo, chỉ huy Công án quận 11 có những hạn chế nhất định. Đó là chưa có nhiều biện pháp trong nắm bắt tư tưởng và quản lý cán bộ, chiến sĩ dưới quyền nên mới để xảy ra sự việc nghiêm trọng như dư luận đã thấy.

Hậu quả do cán bộ, chiến sĩ thoái hóa biến chất gây ra cho xã hội là rất lớn, đặc biệt là ngành bảo vệ pháp luật. Thế nên, việc thẩm tra kỹ lý lịch, tính cách và các mối quan hệ xã hội cùng những yếu tố khác trước khi tuyển dụng là rất quan trọng. Nếu khâu tuyển dụng, bổ nhiệm được làm chặt chẽ, có tâm và không bị lợi ích chi phối thì sẽ dễ dàng hơn cho quản lý và tổ chức thực thi nhiệm vụ cũng như rèn luyện cán bộ, chiến sĩ tại đơn vị.

Từ vụ việc này, dư luận cũng đặt câu hỏi, liệu vụ án Tuấn “khỉ” có là cái cớ để lực lượng công an rút kinh nghiệm và thanh lọc những con sâu, con mọt và những kẻ cơ hội đang ẩn trốn nơi bóng tối, nhất là khi đại hội đảng bộ các cấp đang tới gần.