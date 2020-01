Lộ diện hãng hàng không an toàn nhất thế giới năm 2020

Ngay cả những người sợ đi máy bay nhất cũng thấy an tâm khi bay với hãng hàng không quốc gia của Australia, Qantas - hãng hàng không vừa được đánh giá là an toàn nhất thế giới lần thứ bảy liên tiếp.

Danh sách các hãng hàng không an toàn được tạo bởi website AirlineRatings.com, một trang web chuyên đánh giá và xếp hạng độ an toàn của các hãng hàng không. Trang này theo dõi 405 hãng hàng không trên khắp thế giới và hàng năm sẽ đưa ra một danh sách những hãng được coi là an toàn nhất.

Qantas giữ danh hiệu hãng hàng không an toàn nhất thế giới liên tục từ năm 2014 đến 2017. Năm 2018, do AirlineRatings không thể tìm thấy "người chiến thắng" nên đã trao giải đồng hạng cho 20 hãng hàng không hàng đầu và liệt kê chúng theo bảng chữ cái.

Nhưng năm nay Quantas đã trở lại vị trí dẫn đầu.

Các tiêu chí xếp hạng bao gồm kiểm toán từ các cơ quan hàng không và chính phủ, hồ sơ sự cố nghiêm trọng và sự cố rơi máy bay, độ tuổi phi đội, vị trí tài chính, đào tạo phi công và văn hóa bay.

Geoffrey Thomas, chủ biên của trang web, cho biết họ không xét đến các sự cố nhỏ, vì "tất cả các hãng hàng không đều gặp sự cố mỗi ngày".

"Cách mà phi hành đoàn xử lý các sự cố sẽ quyết định một hãng hàng không tốt hay không tốt” - ông Thomas nói - "Qantas là hãng hàng không hàng đầu trong hầu hết mọi tiến bộ an toàn hoạt động trong 60 năm qua và không gây tử vong trong kỷ nguyên máy bay phản lực thuần túy."

Trong khi đó, hãng hàng không New Zealand xếp hạng ở vị trí thứ hai, tiếp đến là hãng hàng không EVA Air của Đài Loan. Hãng hàng không Etihad Airways có trụ sở ở Abu Dhabi (các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất) xếp hạng ở vị trí thứ tư.

Những cái tên đáng chú ý như British Airways, ANA, American Airlines và United, Japan Airlines và Delta đã không còn xuất hiện trong top 20 của năm nay.

Ông Thomas cho biết British Airlines tụt hạng là do "sự kết hợp giữa tuổi của đội bay (trung bình 13,8 năm) và các sự cố xảy ra, dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại có tần suất nhiều hơn hẳn so với các hãng hàng không khác có cùng quy mô."

Ông cũng chỉ ra sự cố của các phi công được cho là say xỉn ở các hãng United, American, Delta, JAL và ANA.

Ông Thomas ca ngợi những đổi mới của Qantas, bao gồm "thành công phi thường của dịch vụ bay thẳng bằng Boeing 787 từ Perth đến London" và các tuyến bay thử nghiệm London-Sydney và New York-Sydney thời gian gần đây.

Hãng đã đặt hàng 12 chiếc Airbus A350s để hoạt động không ngừng nghỉ giữa các thành phố.

Ông cũng lưu ý rằng, không có sự khác biệt nhiều lắm giữa 10 hãng hàng không top đầu, nhưng từ vị trí thứ 10 trở đi thì khoảng cách khác biệt khá rõ ràng.

Trang web này cũng đã có danh sách xếp hạng các hãng hàng không giá rẻ an toàn nhất thế giới, mặc dù chúng được xếp hạng như nhau và được liệt kê theo thứ tự abc. Các hãng lọt vào danh sách bao gồm: Air Arabia, Flybe, Frontier, HK Express, IndiGo, Jetblue, Volaris, Vueling, Westjet và Wizz Air.

Danh sách 20 hãng hàng không an toàn nhất thế giới: 1. Qantas 2. Air New Zealand 3. EVA Air 4. Etihad Airways 5. Qatar Airways 6. Singapore Airlines 7. Emirates 8. Alaska Airlines 9. Cathay Pacific 10. Virgin Australia 11. Hawaiian Airlines 12. Virgin Atlantic 13. TAP Air Portugal 14. SAS 15. Royal Jordanian 16. Swiss 17. Finnair 18. Lufthansa 19. Aer Lingus 20. KLM

(Theo CNN)