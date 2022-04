LienVietPostBank báo lãi 1.420 tỉ đồng quý 1/2022

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank – Mã CK: LPB) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1/2022 với tổng thu nhập hoạt động (TOI) đạt 3.260,4 tỉ đồng, tăng 38,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, thu nhập lãi thuần của LPB đạt 2.875,7 tỉ đồng, tăng 40,2% so với quý 1/2021. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 34,3% so với cùng kỳ, đạt 217,4 tỉ đồng. Lãi thuần từ hoạt động khác đạt 191,4 tỉ đồng, gấp 22 lần so với quý 1/2021.

Trong kỳ, chi phí hoạt động của LPB đạt 1.153,4 tỉ đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của nhà băng này cũng tăng 48,4% so với cùng kỳ, đạt 311,7 tỉ đồng trong quý 1/2022.

Lũy kế 3 tháng đầu năm 2022, LPB báo lãi trước thuế 1.795,4 tỉ đồng, tăng 61,5% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 37,4% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế của nhà băng này đạt 1.420,8 tỉ đồng, tăng 62% so với quý 1/2021.

Tại ngày 31/3/2022, quy mô tổng tài sản của LPB đạt 195.740,7 tỉ đồng, giảm nhẹ 1,5% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng đạt 207.749 tỉ đồng. Tỉ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ tăng nhẹ từ mức 1,37% hồi đầu năm lên 1,42% tại cuối quý 1/2022. Tỉ lệ bao phủ nợ xấu đạt 117,7%.

Ở phía bên kia bảng cân đối, tiền gửi khách hàng của LPB đạt 177.459,8 tỉ đồng, trong đó tiền gửi không kỳ hạn chiếm 7,5%, đạt 35.277,7 tỉ đồng.

Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên (dự kiến tổ chức ngày 28/4 tới), LPB đã lên kế hoạch kinh doanh năm 2022 với mục tiêu lãi trước thuế 4.800 tỉ đồng, tăng 31,9% so với thực hiện năm 2021.

Cùng với đó, nhà băng này cũng đặt mục tiêu tổng tài sản tăng trưởng 16% lên 336.000 tỉ đồng; tín dụng thị trường 1 đạt 246.650 tỉ đồng, tăng 18%; huy động thị trường 1 đạt 257.070 tỉ đồng, tăng 18,4%.

Ngoài ra, LPB còn có kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 15.035,8 tỉ đồng lên 21.249,8 tỉ đồng. Cụ thể, ngân hàng dự kiến phát hành 225,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 với tỉ lệ 15%, chào bán 95,8 triệu cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài và chào bán 300 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá không thấp hơn mệnh giá./.