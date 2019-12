Lexus UX 300e - xe sang chạy điện mạnh 201 mã lực

Lexus tung ra mẫu SUV điện - UX 300e tại triển lãm Quảng Châu Auto Show 2019. Lexus lựa chọn Quảng Châu Auto Show để ra mắt UX 300e vì hãng xe Nhật Bản đánh giá Trung Quốc là thị trường quan trọng. Mẫu SUV điện này cũng sẽ có mặt tại thị trường Nhật Bản và châu Âu.

Về ngoại thất, Lexus UX 300e có kiểu dáng tương tự phiên bản chạy xăng, ngay cả nắp che khe cắm sạc. Thiết kế nổi bật với bộ lưới tản nhiệt hình con suốt, cụm đèn pha LED, tích hợp đèn báo rẽ và dải đèn chiếu sang ban ngày dạng LED thanh mảnh dạng mũi giáo. UX 300e vẫn có một số điều chỉnh như bộ mâm 5 chấu dạng nan to, thân xe hạ thấp hơn 20 mm và một số thay đổi ở thân xe để tăng tính khí động học.

Lexus UX 300e có khe cắm sạc không khác xe máy xăng

Bên trong, không có nhiều sự khác biệt ở khu vực bảng điều khiển của xe. Xe vẫn được trang bị vô lăng 3 chấu tích hợp các phím chức năng, hệ thống điều hòa 2 vùng độc lập tự động, các núm điều khiển bố trí dạng nút bấm như phím đàn và hệ thống thông tin giải trí là màn hình cảm ứng.

Hãng xe sang này cho biết, kiến trúc nền tảng GA-C của UX đã được cải tiến về cấu trúc với thanh giằng bổ sung và giảm xóc được sửa đổi để phù hợp với những thay đổi của mẫu xe điện khí hóa.

Lexus UX 300e được cung cấp thêm một tấm lớp cách nhiệt để triệt tiêu tiếng ồn bên ngoài như từ gió hoặc ma sát lốp xe lọt vào bên trong. Lexus cho biết: “Những biện pháp này làm cho UX 300e trở thành một trong những chiếc xe yên tĩnh nhất trong dòng UX".

Thay thế cho động cơ đốt trong là động cơ điện sản sinh công suất 201 mã lực và mô men xoắn cực đại 300 Nm. Cung cấp năng lượng cho động cơ là khối pin lithium-ion 54,3 kWh có phạm vi hoạt động 400 km. Để sạc đầy khối pin này chỉ cần khoảng 50 phút đối với bộ sạc nhanh 50 kW hoặc 7 tiếng đối với bộ sạc tiêu chuẩn 6,6 kW.

Nội thất xe vẫn giữ được sự sang trọng của Lexus

Do phải mang thêm khối pin nên khối lượng của Lexus UX 300e lên đến 1.900 kg, nặng hơn 400 kg so với UX 300 tiêu chuẩn. Do khối lượng tăng lên, UX 300e được trang bị hệ thống treo được tinh chỉnh để xử lý tốt hơn. Để chiếc xe sống động hơn, Lexus trang bị công nghệ mô phỏng âm thanh động cơ ASC.

Ngoài ra, các tính năng an toàn đáng chú ý trên mẫu xe điện này bao gồm: hệ thống cảnh báo tiền va chạm, hệ thống điều khiển hành trình thích ứng, hệ thống cảnh báo làn đường, hệ thống nhận diện biển báo giao thông,…

Lexus UX 300e đã được bổ sung thêm trang bị Active Sound Control và cung cấp thêm tính năng mới từ trình điều khiển chức năng Drive Mode Select của xe.

Theo Thanh Niên

https://thanhnien.vn/xe/thi-truong-xe/lexus-ux-300e-xe-sang-chay-dien-manh-201-ma-luc-20917.html