Lần đầu tiên, miền Trung cứu sống bé 8 tháng tuổi bị tim bẩm sinh phức tạp nhờ phương pháp Hybrid

Được sự điều động của Bộ Y tế, đoàn công tác của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội 13 người gồm PGS.TS. Nguyễn Lân Hiếu – Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội; PGS.TS. Hoàng Bùi Hải - Trưởng Khoa Cấp Cứu - Hồi sức tích cực; ThS.BS. Vũ Việt Hà -Phó Trưởng Khoa Cấp cứu- Hồi sức tích cực, TS.BS. Đoàn Tiến Lưu - Phó Trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh và các bác sĩ, điều dưỡng chuyên ngành Hồi sức Cấp cứu, Tim mạch, huyết học có kinh nghiệm đã đi vào tâm dịch COVID-19 ở Huế.

Cùng với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, đoàn công tác của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương gồm: BS. CKII. Nguyễn Trung Cấp – Phó Giám đốc Bệnh viện, ThS.BS. Đồng Phú Khiêm - Phó Trưởng Khoa Hồi sức tích cực đã hỗ trợ công tác chuyên môn chống dịch tại Bệnh viện Trung Ương Huế, đồng thời, điều trị các bệnh nhân mắc COVID-19 nặng, có nhiều bệnh nền được chuyển đến từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Trị.

Đoàn công tác của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương hội chẩn, điều trị các ca bệnh mắc COVID-19 nặng, phức tạp (Ảnh: Vũ Mạnh Cường)

Từ ngày 3/8-16/8, ngoài tham gia trực tiếp tổ chức chữa bệnh, chăm sóc điều dưỡng... đoàn công tác của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã tiến hành đào tạo, cập nhật một số chủ đề liên quan đến xử trí COVID-19 và các bệnh liên quan như: Cập nhật chẩn đoán điều trị COVID-19, quản lý đường thở cho bệnh nhân COVID-19, cấp cứu ngừng tuần hoàn cho bệnh nhân COVID-19, DIC-ROTEM, quản lý thuốc chống đông; tắc động mạch phổi ở bệnh nhân COVID-19; các thủ thuật được hướng dẫn tại chỗ như: chăm sóc đường thở, thở máy, siêu âm tại giường, dẫn lưu màng ngoài tim, lựa chọn kháng sinh trong viêm phổi,…

Trong quá trình hỗ trợ Bệnh Trung ương Huế điều trị bệnh nhân COVID-19, PGS.TS. Nguyễn Lân Hiếu – Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội - đã đào tạo các bác sĩ can thiệp ở Bệnh viện thông qua việc thực hiện 2 ca can thiệp tim bẩm sinh phức tạp (bé 3 tuổi bị thông động tĩnh mạch phổi khổng lồ và bé 8 tháng tuổi bị thông liên thất phần cơ nhiều lỗ bằng phương pháp Hybrid).

Đáng chú ý, bé 8 tháng tuổi được can thiệp bằng phương pháp Hybrid (phẫu thuật kết hợp can thiệp tim mạch, can thiệp qua đường mạch máu vào động mạch chủ), phối hợp giữa ngoại khoa mở xương ức và tim mạch là ca can thiệp đầu tiên được thực hiện tại miền Trung.