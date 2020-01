Lần đầu tiên chạy ECMO phẫu thuật sẹo khí quản cho bệnh nhân

Bác sĩ Huỳnh Quang Đại - Khoa Hồi sức Cấp cứu (BV Chợ Rẫy) - cho biết, với việc áp dụng kỹ thuật này, bệnh nhân không thở qua phổi mà thở qua máy ECMO. Nhờ trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể, bệnh nhân sẽ an toàn, tránh được các biến chứng.



Bệnh nhân D.T (19 tuổi, ở Kiên Giang) vào BV Chợ Rẫy tháng 11/2019 trong tình trạng khó thở. D.T có tiền sử bị bệnh lao, đã điều trị và để lại sẹo hẹp trên khí quản.

Tình trạng của bệnh nhân khiến các bác sĩ rất lo ngại. Theo Phó giáo sư Vũ Hữu Vĩnh - Trưởng Khoa Ngoại Lồng ngực - sẹo hẹp do lao trên khí quản rất hiếm gặp trên thế giới. Cách đây 10 năm, các bác sĩ từng chứng kiến cô gái 21 tuổi tử vong trong viện, do chưa có phương pháp điều trị hiệu quả.

BV Chợ Rẫy lần đầu tiên kết hợp kỹ thuật trượt và ECMO để phẫu thuật, điều trị cho bệnh nhân bị sẹo khí quản

Tại BV Chợ Rẫy, đến nay các bác sĩ đã phẫu thuật khoảng 75 ca cắt nối đoạn hẹp để điều trị hẹp khí - phế quản do nhiều nguyên nhân như chấn thương, biến chứng sau đặt nội khí quản, do uống hóa chất,… Tuy nhiên, hẹp do khí quản lao không thể phẫu thuật cắt nối do vi trùng lao bám dọc đường khí quản, gây tổn thương rộng, dài, rất phức tạp. Một số nơi áp dụng kỹ thuật nong bóng, đặt stent nhưng chưa cải thiện nhiều.

Trước quyết tâm của bệnh nhân, các bác sĩ tập trung tìm phương án tối ưu. Phó giáo sư Vũ Hữu Vĩnh từng đi tiên phong trong việc áp dụng kỹ thuật trượt, ghép nối khí quản ở khoảng 60 bệnh nhi bị hẹp bẩm sinh tại Việt Nam nên có nhiều kinh nghiệm.

Phó giáo sư Vĩnh cho biết, đường khí quản của trẻ ngắn, không thể cắt nối nên suốt thời gian dài, những trẻ mắc bệnh này đều không có hy vọng sống. Khi áp dụng kỹ thuật trượt, bác sĩ sẽ có những cách xử lý tối ưu, giúp đường thở được thông thương mà không phải cắt đi đoạn nào.

Sau nhiều ngày hội chẩn, ê kíp bác sĩ quyết định áp dụng kỹ thuật trượt và ECMO để phẫu thuật, điều trị cho bệnh nhân. Ngày 18/12, bệnh nhân được phẫu thuật trong suốt 5 giờ với sự hỗ trợ của máy tim phổi nhân tạo, thông thương đường thở.

Kết quả kiểm tra ngày 7/1 cho thấy khí quản của bệnh nhân được thực hiện chức năng như người bình thường.

Đặc biệt, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, quá trình phẫu thuật và điều trị phần lớn được BV Chợ Rẫy vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ.