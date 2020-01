Khởi tố, tạm giam 22 bị can trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng tại Đồng Tâm

Hôm nay (13/1), Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội cho biết, liên quan đến vụ việc ở Đồng Tâm khiến 3 chiến sĩ công an hi sinh, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 20 bị can về hành vi Giết người, gồm Lê Đình Công, Lê Đình Chức, Lê Đình Uy, Bùi Văn Niên, Nguyễn Văn Tuyến, Trần Thị La, Bùi Thị Nối, Bùi Văn Tiến, Nguyễn Thị Lụa, Bùi Viết Hiểu, Bùi Văn Tuấn, Nguyễn Quốc Tiến, Lê Đình Doanh, Bùi Thị Đục, Lê Đình Quân, Lê Đình Quang, Nguyễn Văn Duệ, Nguyễn Thị Bét, Trịnh Văn Hải, Nguyễn Văn Quân.

Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 2 bị can về hành vi Chống người thi hành công vụ, gồm Lê Đình Hiển, Bùi Viết Tiến.

Số hung khí, vũ khí nguy hiểm cơ quan Công an thu giữ của các đối tượng. Ảnh: Công an TP. Hà Nội.

Ngoài ra, lực lượng chức năng đang tạm giữ hình sự các đối tượng Nguyễn Thị Dung về hành vi Chống người thi hành Công vụ; Nguyễn Xuân Điều, Trần Thị Phượng, Đào Thị Kim về hành vi Giết người.



Trước đó, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an (mps.gov.vn) dẫn báo cáo của Công an TP. Hà Nội cho biết, ngày 9/01/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về 3 tội danh "Giết người", "Tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép" và "Chống người thi hành công vụ" xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội.