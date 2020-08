Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội

Theo thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Võ Tiến Hùng - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội.

Cùng với việc ra quyết định khởi tố, Cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt tạm giam đối với ông Hùng để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ông Hùng được xác định liên quan đến hành vi sai phạm trong việc mua độc quyền chế phẩm Redoxy-3C để xử lý các hồ ô nhiễm trên địa bàn TP Hà Nội.

Bộ Công an cũng cho biết, sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.



Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Được biết, cuối tháng 5/2020, Thanh tra TP. Hà Nội công bố quyết định thanh tra toàn diện việc mua, quản lý, sử dụng chế phẩm Redoxy-3C để xử lý ô nhiễm nước các hồ trên địa bàn TP.

Trước đó, từ tháng 9/2016, chế phẩm Redoxy-3C được sử dụng trong việc xử lý ô nhiễm môi trường nước hồ tại 3 hồ Giáp Bát, Hố Mẻ và hồ Ba Mẫu theo chỉ đạo của TP. Sau thử nghiệm này, công tác xử lý ô nhiễm môi trường nước hồ bằng chế phẩm Redoxy-3C đã được UBND TP chấp thuận cho triển khai nhân rộng tại 87 trong số 125 hồ nội thành.