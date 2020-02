Ivanka Trump thả rông vòng 1 tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc: Sự cố hay sự cố tình?

Rõ ràng nhiệt độ bên trong phòng họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc rất lạnh, nhưng Ivanka Trump đã quên mang theo một bộ nội y hoành chỉnh cho chuyến đi tới NYC.

Rõ là Ivanka không mặc áo ngực, nhưng chưa rõ đây là sự cố hay là sự cố tình (Ảnh: Hollywood Life)

Ivanka Trump đã có một ngày cuối tuần thực sự bận rộn khi tham dự đám cưới của nhà thiết kế Misha Nonoo ở Rome, nhưng liệu có vì thế mà cô không đủ thời gian để mang theo một chiếc áo ngực khi đến New York tham dự cuộc họp tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc? Chắc chắn là cô đã xuất hiện mà không có chiếc áo lót nào bên dưới lớp áo cánh mỏng màu xanh của mình vào ngày 23 tháng 9, khi xem bài phát biểu của cha mình, Tổng thống Donald Trump. Kết quả, người đẹp 37 tuổi này bị cho là đã gặp trục trặc về trang phục, khiến những người tham dự Hội nghị đến từ khắp nơi trên thế giới phải sững nhìn (an eyeful of the outline of her nipples through her shirt) đường nét núm ngực của cô qua chiếc áo sơ mi, tờ Hollyood Life tường thuật.



Trừ phần thả rông không biết vô tình hay cố ý ra, thì phải thừa nhận phần còn lại của bộ trang phục rất đẹp. Ivanka mặc một chiếc váy hiệu Prada dài đến đầu gối màu trắng có giá 2.130 USD, với những bông hoa hồng màu vàng vươn dọc chân váy. Chân váy được làm 3-D với phần thân và lá trên mặt váy bằng vải màu xanh đậm. Kết hợp với đôi guốc tối màu sáng bóng và bộ khuyên tai tinh tế là phụ kiện duy nhất của cô. Không giống với kiểu tóc cầu kỳ mà cô đã làm hôm dự đám cưới cuối tuần của Misha, Ivanka hôm nay để tóc ngắn thẳng, khỏe khoắn.

Dáng vẻ business của Ivanka tại sự kiện của Liên Hợp Quốc cũng khác xa với phong cách váy áo lộng lẫy của cô hôm ở Rome cuối tuần trước. Tại đó, cô mặc chiếc váy dài quét đất màu rượu sâm banh cùng áo choàng và thắt lưng vàng cho buổi lễ. Sau đó, ở buổi tiệc chiêu đãi, cô thay một chiếc váy của nhà thiết kế Bob Mackie mà chính mẹ cô bà Ivana nay 70 tuổi đã mặc lần đầu khi dự một sự kiện vào năm 1991. Váy được làm bằng rìa vàng lấp lánh ở phần cổ cao màu trắng, thân váy chuyển màu với sắc thái bằng vàng và cuối cùng là màu đen ở chân váy.

Bà Ivana (người vợ đầu của ông Trump) và cô con gái Ivanka cùng mặc một bộ váy, cách nhau 28 năm (Ảnh: GETTY IMAGES AND INSTAGRAM/@IVANKATRUMP)



Trước sự cố nhuốm màu sắc scandal marketing của Ivanka, cùng ngày, cha của cô là Tổng thống Trump trong lúc nóng nảy phừng phừng rời Hội nghị thượng đỉnh về hành động khí hậu của Liên Hợp Quốc đã nhận từ nhà hoạt động môi trường Greta Thunberg (16 tuổi, người Thụy Điển) một cái nhìn chằm chằm khó hiểu khi ông đi ngang qua. Khoảnh khắc đó được ống kính phóng viên ghi lại và nhanh chóng trở thành ảnh chế với tốc độ lan truyền chóng mặt trên internet.

Theo Hollywood Life