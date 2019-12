iPhone XR là mẫu điện thoại thông minh bán chạy nhất năm 2019

iPhone XR. (Nguồn: PhoneArena)

Theo hãng nghiên cứu thị trường Counterpoint Research, iPhone XR trở thành mẫu điện thoại thông minh bán chạy nhất trên toàn cầu trong quý 3 năm 2019, chiếm 3% thị phần.

Trên thực tế, ngoại trừ quý ra mắt vào tháng 9 năm 2018, iPhone XR đã là mẫu điện thoại bán chạy nhất trên toàn cầu trong mỗi quý kể từ quý 4/2018.

Chỉ riêng iPhone XR đã đóng góp tới hơn một phần tư tổng doanh số của Apple trong quý này, khiến nó trở thành mẫu điện thoại bán chạy nhất cho Apple trên tất cả các khu vực thị trường.

"Apple cũng điều chỉnh giá iPhone XR tại Trung Quốc và một số thị trường khác như Ấn Độ, giúp duy trì nhu cầu mạnh mẽ trong quý," Varun Mishra, nhà phân tích nghiên cứu tại Counterpoint Research cho biết.

iPhone XR có giá 749 USD, ra mắt cùng với hai mẫu iPhone khác là iPhone XS và XS Max (có giá khởi điểm 999 USD).

iPhone XR có nhiều tính năng tương tự như bộ đôi XS, XS Max nhưng có giá rẻ hơn do máy sử dụng màn hình Liquid Retina có độ phân giải thấp hơn so với màn hình Super Retina trên XS, XS Max, cùng bộ nhớ RAM (3GB so với 4GB), camera đơn phía sau.

iPhone 11 cũng xuất hiện lần đầu trong top 10 trong quý ra mắt.

Samsung có ba mẫu điện thoại trong top 10, tất cả đều thuộc dòng A. Hãng công nghệ Hàn Quốc đã ngừng sản xuất dòng J của mình và đưa dòng A xuống mức giá thấp hơn.

"Các thiết bị mới đi kèm với thông số kỹ thuật và tính năng thiết kế cạnh tranh, giá cả phải chăng và nhận thức thương hiệu mạnh của Samsung (đặc biệt là ở phân khúc trung cấp) mang đến một đề xuất giá trị tuyệt vời cho người tiêu dùng," báo cáo cho biết.

Tuy nhiên, không có mẫu điện thoại cao cấp nào của Samsung trong danh sách top 10.

Oppo cũng có ba thiết bị khi dòng A của hãng này tiếp tục bán hàng tốt ở Trung Quốc và các khu vực khác. A9, A5 và A5 trở thành những mẫu máy hàng đầu trong danh mục đầu tư mỏng của Oppo.

"Xiaomi đã có Redmi 7A trong top 10. Điều này được thúc đẩy bởi thị trường Ấn Độ, đóng góp tới hơn một nửa tổng doanh số của mẫu điện thoại này trong quý," báo cáo cho biết thêm.

Nhà phân tích nghiên cứu của Counterpoint Research dự báo năm tới với việc phát triển mạng 5G, trật tự top 10 điện thoại thông minh sẽ có biến động song các mẫu trung cấp có thể sẽ vẫn tiếp tục đà tăng trưởng hiện nay./.

Theo Vietnam+

http://www.vietnamplus.vn/iphone-xr-la-mau-dien-thoai-thong-minh-ban-chay-nhat-nam-2019/615795.vnp