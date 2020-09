iPhone 12 có thể không thành công

Apple dự kiến sẽ ra bốn phiên bản iPhone mới, tất cả đều được trang bị mạng di động 5G thế hệ mới nhất. Tuy nhiên, theo nhà phân tích Tim Long của Barclays, sự lạc quan xung quanh chiếc iPhone đầu tiên dùng 5G đã bị "thổi phồng quá mức".

Doanh số của loạt iPhone 2020 có thể không như mong đợi. Ảnh: EverythingApplePro.

Ông Long dẫn chứng, trong quá khứ, khi Apple nâng cấp từ 3G lên 4G vào 2012, thị trường không đón nhận nồng nhiệt. iPhone 5 - chiếc iPhone đầu tiên có 4G - đạt mức tăng trưởng không như mong đợi. Thậm chí, đây là một trong những sản phẩm có độ tăng trưởng thấp nhất trong lịch sử các dòng iPhone của Apple.



Đồng quan điểm, DigiTimes cũng cho rằng doanh số iPhone 12 có thể đạt khoảng 63 - 68 triệu chiếc trong nửa cuối năm 2020, giảm hơn 5 triệu chiếc so với iPhone 11 năm ngoái. Theo trang này, một trong những lý do chính khiến loạt smartphone mới của Apple không thành công như mong đợi là do việc bán ra chậm trễ.

Một số báo cáo trước đó cho biết, việc sản xuất hàng loạt, cũng như thời gian ra mắt chậm khoảng 4 - 6 tuần so với năm ngoái do ảnh hưởng của Covid-19 đến thời gian nghiên cứu cũng như chuỗi cung ứng sản xuất. Trước đó, Apple cũng thừa nhận iPhone sẽ trình làng chậm hơn so với lịch trình của những năm trước đây.

Còn theo Phonearena, ảnh hưởng của Covid-19 có thể khiến nhu cầu mua sắm của người dùng chững lại. Không ít người sẽ ưu tiên tài chính của mình cho các dịch vụ thiết yếu, thay vì tìm đến những thiết bị đắt đỏ như iPhone.

Ngoài ra, một số chuyên gia cũng cho rằng doanh số iPhone mới sẽ ảnh hưởng nặng nề tại Trung Quốc - thị trường lớn thứ hai của Apple - do lệnh cấm WeChat của chính phủ Mỹ. Trong một khảo sát gần đây trên QQ, 95% người dùng chọn WeChat thay vì iPhone. Còn theo nhà phân tích Ming-chi Kuo của KGI Securities, lệnh cấm WeChat có thể khiến tổng doanh thu của Apple trên toàn cầu giảm 25 - 30%.

Theo các thông tin rò rỉ, loạt iPhone 12 gồm iPhone 12, 12 Max, 12 Pro và 12 Pro Max, được trang bị màn hình OLED, chip Apple A14 Bionic, có kết nối 5G hỗ trợ cả băng tần sub-6 và mmWave. Nguồn tin từ DigiTimes tiết lộ, công ty có trụ sở tại Cupertino (Mỹ) có thể phải chia việc bán ra bộ bốn iPhone 12 thành hai đợt, do liên quan đến việc sản xuất từng model.

Theo VnExpress