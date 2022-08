Hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM – phục hồi, tăng trưởng sau “ngủ đông” vì COVID-19

Tận dụng thời điểm vàng

Trong bối cảnh Việt Nam đang nằm trong nhóm các điểm đến du lịch có tăng trưởng cao trên thế giới, thu hút gần 1 triệu du khách quốc tế trong 7 tháng đầu năm, Hội chợ du lịch Quốc tế TP.HCM lần thứ 16 năm 2022 (ITE HCMC 2022) được kỳ vọng sẽ trở thành một điểm sáng về xúc tiến, thúc đẩy du lịch, khẳng định uy tín của một sự kiện du lịch quốc tế thường niên hàng đầu khu vực hạ nguồn sông MêKông.

Trong 7 tháng đầu năm 2022, hoạt động du lịch TP.HCM có nhiều khởi sắc. TP đứng đầu danh sách điểm đến du lịch nội địa được yêu thích nhất theo báo cáo của Agoda dựa trên dữ liệu đặt phòng của khách du lịch từ tháng 5 đến hết tháng 8/2022. Khách du lịch nội địa 7 tháng đầu năm 2022 ước đạt là 13.3 triệu lượt, tăng 71,73% so cùng kỳ năm 2021. Khách quốc tế đến TP.HCM 7 tháng năm 2022 ước đạt là 765.585 lượt, tăng 100% so cùng kỳ năm 2021, đạt 21,87% so với kế hoạch năm 2022. Tổng thu du lịch 7 tháng đầu năm 2022 ước đạt 60.379 tỷ đồng, tăng 57,82% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 75,5% so với kế hoạch năm 2022.

Hội chợ Du lịch quốc tế lần này với chủ đề: “Cùng vững bước, cùng đi lên” (Growing Forward Together) trong 3 ngày từ 08 đến 10/9/2022 sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Quận 7, TP.HCM, được kỳ vọng là cơ hội bứt phá, tạo đà phát triển cho các doanh nghiệp du lịch Việt Nam, đóng vai trò cầu nối giữa các doanh nghiệp trong nước với các người mua quốc tế cũng như khách quốc tế, tận dụng thời điểm vàng phục hồi du lịch.

Dự kiến thu hút hơn 22.000 khách tham quan

Hội chợ ITE HCMC 2022 sẽ quy tụ hơn 1.500 đại biểu là các cơ quản quản lý, công ty lữ hành, các hãng hàng không, khách sạn và khu nghỉ dưỡng cùng các thương hiệu/điểm đến tham quan, vui chơi, giải trí trong nước và quốc tế.

Tính đến thời điểm hiện tại, Hội chợ cũng ghi nhận số lượng gian hàng đăng ký tham dự lên tới 260 gian hàng, gồm 210 gian hàng đến từ các đơn vị trong nước, 50 gian hàng đến từ các đơn vị quốc tế.

Đặc biệt, hội chợ có sự góp mặt của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Du lịch, Trung tâm Xúc tiến Du lịch của 41 tỉnh thành: An Giang, Bắc Kạn, Bạc Liêu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bến Tre, Bình Định, Bình Dương, Cà Mau, Thành phố Cần Thơ, Thành phố Đà Nẵng, Đắk Nông, Đồng Nai, Đồng Tháp, Thành phố Hà Nội, Hà Tĩnh, Thành phố Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Thừa Thiên – Huế, Khánh Hòa, Kiên Giang, Kontum, Lai Châu, Lâm Đồng, Lào Cai, Long An, Nghệ An, Ninh Bình, Ninh Thuận, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Quảng Trị, Sóc Trăng, Thanh Hóa, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc… Hội chợ dự kiến thu hút hơn 22.000 khách tham quan, trong đó 10.000 lượt khách thương mại và 12.000 lượt khách công chúng.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM chia sẻ: “Thị trường khách quốc tế đến Việt Nam đang đón nhận những tín hiệu rất tích cực về sự tăng trưởng trong giai đoạn cao điểm vào cuối năm. Với vai trò là sự kiện du lịch quốc tế hàng đầu Việt Nam và khu vực, Hội chợ ITE HCMC 2022 góp phần tích cực thúc đẩy đà phục hồi của du lịch Việt Nam và khu vực. Đặc biệt, Giải thưởng Du lịch thế giới (World Travel Award) đã lựa chọn Thành phố Hồ Chí Minh là địa điểm tổ chức Lễ trao giải thưởng khu vực châu Á và Châu Đại Dương năm 2022 trước thềm khai mạc Hội chợ ITE HCMC 2022 tiếp tục khẳng định vị thế của Thành phố Hồ Chí Minh trên bản đồ du lịch thế giới.”

Trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM năm nay sẽ tổ chức Hội nghị cấp cao về chính sách phát triển du lịch – với sự tham dự của Lãnh đạo Bộ phụ trách du lịch các nước khu vực hạ nguồn sông Mê kông, Ấn Độ và Cuba, Diễn đàn Du lịch MICE Việt Nam - với sự tham dự của lãnh đạo Hiệp hội Triển lãm Toàn cầu (UFI), Hiệp hội Triển lãm và Hội nghị Châu Á (AFECA)…