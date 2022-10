Học viên Kỹ thuật mật mã vượt qua 46 trường, giành vé tham dự Cyber SEA Game 2022

Hôm nay (ngày 15/10), vòng sơ khảo cuộc thi toàn quốc Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN năm 2022 đã xác định được 20 đội đứng đầu 3 bảng thi (gồm 5 đội bảng VN1, 5 đội bảng VN2 và 10 đội bảng ASEAN) giành quyền tham dự vòng chung khảo sẽ diễn ra vào ngày 5/11.

Trong đó, đội thi KMA.L3N0V0 của Học viện Kỹ thuật mật mã đã đạt điểm cao nhất vòng sơ khảo cuộc thi và đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Cyber SEA Game 2022 tổ chức tại Thái Lan vào 10/11 sắp tới.

Vòng sơ khảo có sự góp mặt của 112 đội sinh viên, gồm 72 đội từ 29 trường đại học và học viện của Việt Nam và 40 đội thuộc 17 trường của 6 nước ASEAN khác là Indonesia, Malaysia, Campuchia, Singapore, Lào và Thái Lan. Điểm mới của cuộc thi năm nay là mỗi trường, cơ sở đào tạo chỉ có duy nhất 1 đội được chọn vào vòng chung khảo.

Các đội thi sẽ được chia thành 3 bảng: Bảng VN1 gồm 34 đội thi Việt Nam của các trường khu vực phía Bắc, bảng VN2 gồm 38 đội thi Việt Nam của các trường khu vực phía Nam và bảng ASEAN gồm 40 đội của các nước ASEAN khác.

Đây là cuộc thi do Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) chủ trì, phối hợp với Cục Công nghệ thông tin (Bộ Giáo dục và Đào tạo) và Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ chức. Đây là năm thứ 15 cuộc thi được tổ chức tại Việt Nam và là lần thứ 4 mở rộng cho sinh viên các nước ASEAN cùng tham gia.

Tại vòng thi sơ khảo, các đội thi thực hành an toàn thông tin theo hình thức vượt qua thử thách theo chủ đề (Jeopardy) trong vòng 8 giờ.

Đề thi gồm các thử thách thuộc các lĩnh vực: Web application - Khai thác các lỗ hổng ứng dụng web (SQL injection, XSS, Session Hijacking…); Reverse engineering - Dịch ngược mã nguồn phần mềm, unpack các packer bảo vệ mã nguồn; Pwnable - Tìm lỗi, khai thác các lỗ hổng trong các ứng dụng server, phần mềm, hoặc đoạn mã (ví dụ: buffer overflow, viết shellcode, format string…); Crypto/ACM - Giải mã string, giải thuật, phân tích thuật toán, lập trình thuật toán,…

Đặc biệt, nhân dịp lần thứ 15 tổ chức Cuộc thi, Ban tổ chức đã tăng số lượng và giá trị giải thưởng hơn hẳn các năm trước. Tổng giá trị giải thưởng gần 200 triệu đồng, trong đó giải Nhất chung khảo trị giá 30 triệu đồng (gấp đôi giá trị giải nhất năm 2021).