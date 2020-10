Học sinh Đà Nẵng đi học trở lại từ ngày mai

Cụ thể, do ảnh hưởng của mưa lớn diện rộng trên địa bàn Đà Nẵng, nhiều vùng trên địa bàn huyện Hòa Vang, quận Cẩm Lệ, quận Ngũ Hành Sơn và một số khu vực trên địa bàn TP vẫn còn ngập lụt cục bộ. Để đảm bảo an toàn và nhanh chóng khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, Sở GD&ĐT TP. Đà Nẵng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học cho học sinh, học viên, sinh viên đi học trở lại từ ngày 13/10.

Trong đó, lưu ý các trường ở khu vực thấp trũng thuộc quận Cẩm Lệ và quận Ngũ Hành Sơn, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, hiệu trưởng các trường, giám đốc các trung tâm giáo dục thường xuyên đề xuất tiếp tục cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Đối với các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đề xuất về phòng GD&ĐT để tổng hợp, theo dõi và báo cáo Sở GD&ĐT. Đối với các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên đề xuất và báo cáo về Sở GD&ĐT để theo dõi.

Riêng địa bàn huyện Hòa Vang, học sinh, học viên tiếp tục nghỉ học cho đến khi có thông báo mới.

Trước đó, do ảnh hưởng của mưa lũ và thực hiện công điện khẩn của UBND TP. Đà Nẵng về công tác phòng, chống mưa lũ, Sở GD&ĐT TP đã có thông báo cho học sinh nghỉ học từ trưa ngày 8/10 cho đến khi có thông báo tiếp theo.