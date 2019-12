Hoa hậu H’Hen Niê gây quỹ hơn 22.000 USD cho Room to Read

Hoa hậu H’Hen Niê cam kết sẽ gây quỹ với khoản tiền 22.000 USD, tương đương khoảng 512 triệu đồng để thiết lập một thư viện thân thiện Room to Read với sách vở chất lượng tại tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam. Đồng thời, tài trợ cho 50 em nữ sinh từ châu Á và châu Phi để hoàn thành bậc trung học phổ thông và phát triển các kĩ năng sống thông qua chương trình Hỗ trợ Giáo dục cho nữ sinh.



Các cam kết đóng góp của H’Hen Niê là một phần trong chiến dịch toàn cầu của Room to Read mang tên Active for Education (Cùng hành động vì giáo dục). Sau hơn một năm phát động, quỹ đã quyên góp được số tiền 24,429 USD, vượt mức chỉ tiêu 22,000 USD đề ra.

Không chỉ vậy, trong suốt thời gian qua, với sứ mệnh là Đại sứ Toàn cầu Room To Read, Hoa hậu H’Hen Niê đã có các hoạt động tích cực và ý nghĩa trải dài trên các tỉnh thành ở Việt Nam: Trà Vinh, Vĩnh Long, Lâm Đồng, Đắk Lắk, TP. Hồ Chí Minh... bằng những hoạt động thiết thực như diễn giả tư vấn tâm lý nữ sinh, tham gia trại hè nữ sinh, trao học bổng…

Hoa hậu H’Hen Niê còn cùng tổ chức Room to Read xây dựng thành công một thư viện thân thiện tại Lâm Đồng. Đặc biệt, nhân dịp năm học mới 2019-2020, Hoa hậu H’Hen Niê đã khánh thành thư viện mới tại trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm (Đắk Lắk) – nơi cô theo học khi còn nhỏ. Toàn bộ tiền xây thư viện do chính Hoa hậu H’Hen Niê đầu tư, cô cho biết đây là ước mơ từ nhỏ của mình, mong muốn các em ở quê có nhiều điều kiện tiếp xúc với tri thức thông qua mô hình thư viện chuẩn Room To Read.

Với số tiền quyên góp được, Hoa hậu H’Hen Niê dự định sẽ cùng tổ chức Room To Read thực hiện nhiều chương trình ý nghĩa dành cho nữ sinh và trẻ em. Dù không còn đương nhiệm nhưng Hoa hậu H’Hen Niê vẫn tiếp tục dành thời gian cho các hoạt động cộng đồng, xã hội, song song với những dự định mới sẽ được bật mí trong thời gian tới.