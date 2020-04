Hình ảnh New York gồng mình chống chọi với tử thần trong đại dịch COVID-19

Tờ Washington Post đã viết rằng số người chết ở Mỹ do COVID-19 đã vượt quá số người chết do “Sự kiện 11/9”. Tiểu bang New York là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở Hoa Kỳ. Vào ngày 31/3, Thống đốc New York Andrew Cuomo thông báo tại một cuộc họp báo thường lệ về dịch bệnh COVID-19 rằng số người được chẩn đoán mắc bệnh viêm phổi vương miện mới ở bang New York đã lên tới 75.795, tăng gần 10.000 so với ngày hôm trước.

Tòa nhà Empire State ở New York ngày 31/3 bật đèn để vinh danh các nhân viên y tế (Ảnh: AP).

Số người chết ở tiểu bang New York do COVID-19 cũng tăng lên đến 1.550, tăng hơn 300 so với ngày hôm trước. Ngoài ra, số bệnh nhân nhập viện tại Tiểu bang New York vì COVID-19 cũng đã vượt quá 10.000, lên tới 10.929, trong đó 2.710 đã vào các phòng chăm sóc đặc biệt. Thành phố New York cũng đã có 43.139 trường hợp bị bệnh được xác nhận và 932 trường hợp tử vong.

Với sự gia tăng số người chết, mấy chục nhà xác tại các bệnh viện lớn ở New York đã xuất hiện cảnh tượng kinh hoàng. Vào ngày 31/3, tại Trung tâm Bệnh viện Brooklyn ở New York, một thi thể được bọc trong túi nhựa đã được chất lên một chiếc xe tải lạnh được sử dụng như một nhà xác tạm thời. Sau đó, một số thi thể người chết sẽ được dỡ xuống từ xe tải đông lạnh, chuyển sang xe tang và đưa đến nhà xác.

Cửa sau xe mở và một chiếc xe nâng đang đưa thi thể của người quá cố vào trong xe tải đông lạnh (Ảnh: AP)

Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông vào ngày 31/3, Thị trưởng New York Blasio nói rằng mặc dù gần 40.000 trường hợp viêm phổi mới ở New York đã được phát hiện, nhưng tình huống tồi tệ nhất ở thành phố New York vẫn chưa xảy ra. Ông Blasio thừa nhận thành phố New York vào thời kỳ đầu đã không xét nghiệm đầy đủ các trường hợp nghi nhiễm, do việc truyền bệnh trong cộng đồng đã sớm bắt đầu và các bệnh nhân nhẹ vẫn không đáp ứng các tiêu chuẩn để được xét nghiệm, số bệnh nhân bị COVID-19 thực ở thành phố New York đã vượt xa số liệu thống kê hiện nay. Ông cho biết tình hình có thể tiếp tục xấu đi trong một hoặc hai tuần tới và sẽ tiếp tục cho đến tháng 5.

Ngày 30/3. ông Blasio đã có bài phát biểu tại Trung tâm huấn luyện trong nhà USTA, nơi sẽ xây dựng một bệnh viện tạm thời với 350 giường vào ngày 31/3 (Ảnh: AP).

Bang New York cũng đang nỗ lực xây dựng thêm các bệnh viện tạm. Sáng 30/3, tàu Bệnh viện Hải quân Comfort đã tới thành phố New York, sẽ tiếp nhận điều trị các bệnh nhân không phải bị COVID-19 để chia sẻ gánh nặng cho hệ thống y tế của thành phố.

Ngày 30/3, thống đốc bang New York Cuomo (trái) tổ chức một cuộc họp báo ngắn nhân dịp tàu bệnh viện USNS Comfort của Hải quân Mỹ tới New York (AP).

Bệnh viện tạm thời được thành lập tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Javits ở Manhattan, thành phố New York chính thức khai trương vào ngày 30/3, bệnh viện này có 1.000 giường và được sử dụng để điều trị bệnh nhân không bị COVID-19 để giảm áp lực cho các tổ chức y tế.

Bệnh viện tạm 1000 giường ở Manhattan (Ảnh: Tân Hoa xã).



Đơn vị lính công binh, Vệ binh Quốc gia và các nhân viên của trung tâm đã mất một tuần để hoàn thành việc chuyển đổi Trung tâm Hội chợ triển lãm Jacob K. Javits. Mỗi bệnh nhân có một ngăn riêng bằng rèm, bảo vệ một mức độ riêng tư nhất định.

Bệnh viện 1.000 giường đã hoàn thành, các bệnh nhân nằm trong ô riêng có vách ngăn (Ảnh: AP).



Để giảm bớt sự căng thẳng về tài nguyên y tế do dịch bệnh COVID-19 gây ra, nhiều bệnh viện tạm thời khác đang được xây dựng tại New York. Bệnh viện tạm thời được thành lập tại Công viên Trung tâm ở New York dự kiến sẽ bắt đầu tiếp nhận điều trị cho những bệnh nhân đầu tiên vào ngày 31/3.

Bệnh viện tạm được xây dựng tại Công viên Trung tâm New York (Ảnh: AP).



Bệnh viện lâm thời Central Park ở New York sẽ có 68 giường và sẽ được điều hành bởi Hệ thống y tế Mount Sinai và Quỹ Samaritan. Các kỹ sư công binh quân đội cũng đang xây dựng 4 bệnh viện dã chiến tạm thời tại Cảng và Nhà ga hành khách của Midtown Manhattan, Trường đua ngựa Aqueduct ở khu Queens, Cơ sở đảo Staton của Đại học Thành phố New York và Trung tâm Triển lãm New York.

Các nhân viên xây dựng một bệnh viện tạm thời ở Công viên Trung tâm, New York ngày 30/3 (Tân Hoa xã).

Vào ngày 31 tháng 3, các binh sĩ Lục quân từ Fort Carson và các binh sĩ quân đội Hoa Kỳ tại căn cứ liên hợp Lewis - McCod (JBLM) đã thành lập một bệnh viện dã chiến tại Trung tâm tổ chức sự kiện Century Link ở Seattle. Các binh sĩ tại Bệnh viện Quân y 627 ở Fort Carson sẽ cùng với các binh sĩ JBLM trở thành nhân viên bệnh viện 250 giường. Bệnh viện này được sử dụng để điều trị cho bệnh nhân bị COVID-19, sẽ cung cấp thêm không gian cho các bệnh viện địa phương điều trị cho bệnh nhân bị ảnh hưởng bởi dịch coronavirus. Các quan chức cho biết bệnh viện dã chiến dự kiến sẽ tiếp nhận bệnh nhân vào tuần tới.

Bệnh viện dã chiến 250 giường đang được xây dựng ở Trung tâm tổ chức sự kiện Century Link ở Seattle (Ảnh: AP).



Sự bùng phát ở California cũng rất nghiêm trọng. Thị trưởng Los Angeles Eric Garcetti nói rằng Trung tâm Hội chợ triển lãm Los Angeles (LACC) đang được Vệ binh Quốc gia cải tạo thành trạm y tế liên bang.

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Los Angeles đang được cải tạo thành bệnh viện tạm thời (Ảnh: AP).



Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình Good Morning America của ABC News, ông Todd Semonite, Tư lệnh Công binh Mỹ cho biết công binh đang chọn các khách sạn, ký túc xá, trung tâm hội nghị và các không gian lộ thiên lớn để xây dựng tới 341 bệnh viện tạm thời. Theo The Hill ngày 30/3, Lầu Năm góc cùng ngày 30/3 đã thông báo một binh sĩ Vệ binh Quốc gia ở New Jersey đã chết tuần trước vì COVID-19, trở thành người lính Mỹ đầu tiên chết vì virus Corona mới. Được biết, hiện đã có 569 lính nghĩa vụ đang tại ngũ, 220 thường dân, 190 gia binh và 64 nhân viên hợp đồng trong quân đội Mỹ bị nhiễm bệnh COVID-19.