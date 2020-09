Hiệu năng iPhone 12 Pro Max thấp hơn smartphone Android

Ice Universe, tài khoản Twitter từng chia sẻ nhiều tin chính xác về các mẫu điện thoại chưa ra mắt, mới đây đã đăng ảnh so sánh hiệu năng AnTuTu giữa iPhone 11 Pro Max và 12 Pro Max.

Điểm hiệu năng iPhone 12 Pro Max so với iPhone 11 Pro Max. Ảnh: Ice Universe.

Cụ thể, smartphone cao cấp nhất sắp được Apple công bố đạt 572.333 điểm, chỉ mạnh hơn 9% so với iPhone 11 Pro Max là 524.436 điểm. iPhone 12 Pro Max tích hợp chip A14 mới nhất, RAM 6 GB, bộ nhớ trong 128 GB và hệ điều hành iOS 14.1. Trong khi đó, bản 11 Pro Max hiện được dùng chip A13 Bionic sản xuất trên tiến trình 7nm và RAM 4 GB.

Nếu thông tin Ice Universe chia sẻ là chính xác, điểm hiệu năng của iPhone 12 Pro Max cũng thấp hơn một số phiên bản điện thoại Android chạy Snapdragon 865+, như Asus ROG Phone 3 đạt 615.289 điểm hay và Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G đạt 595.317 điểm.

Các chuyên gia công nghệ đánh giá, nếu Apple A14 Bionic không mạnh bằng Snapdragon 865+, nó có thể bị Snapdragon 875, dự kiến được Qualcomm ra mắt cuối năm nay, bỏ xa.

Apple A14 Bionic mới có mặt trên iPad Air 2020, được công bố ngày 15/9. Chip được sản xuất trên tiến trình 5nm, có số bóng bán dẫn đạt 11,8 tỷ, cao hơn gần 40% so với 8,5 tỷ bóng trong A13 Bionic. Chip được Apple khẳng định là nhanh hơn 40% so với A12 Bionic và 20% so với A13 Bionic.

Ngoài ra, "chuyên gia tin đồn" Ming-chi Kuo cũng cho biết iPhone 12 chỉ dùng màn hình 60Hz. Apple đã loại bỏ màn hình 120Hz do lo ngại về tuổi thọ pin. Cả bốn mẫu smartphone sắp ra mắt đều tích hợp 5G, trong đó iPhone 12, 12 Max và 12 Pro dùng chuẩn 5G Sub-6, còn iPhone 12 Pro Max dùng 5G mmWare tốc độ cao hơn.

Theo VnExpress