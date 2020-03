Hàng chục chính khách và các nhân vật nổi tiếng liên tiếp bị nhiễm virus Corona chủng mới, vì sao?

Hàng chục quan chức ở nhiều quốc gia khác nhau, bao gồm Chủ tịch Đảng Dân chủ Italy, Bộ trưởng Văn hóa Pháp, Phó Tổng thống Thứ nhất Iran, Đệ nhất phu nhân Canada, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Australia, Tổng thống Brazil, vợ chồng siêu sao Hollywood Tom Hanks và một số ngôi sao và huấn luyện viên, vận động viên thể thao, cầu thủ bóng đá nổi tiếng đã được chẩn đoán mắc bệnh COVID-19 do virus Corona chủng mới.

Điều này không thể không khiến người ta tự hỏi liệu đó có phải là do những người nổi tiếng và chính trị gia ở các quốc gia này dễ dàng xét nghiệm vi rút hơn so với công chúng hay còn có lý do nào khác?

Bà Sophie, phu nhân Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã nhiễm COVID-19 (Ảnh: Tân Hoa xã)



Ông Francois Balloux, Giáo sư Sinh học hệ thống tính toán tại Đại học College London (UCL), gần đây đã phân tích với tạp chí Times “có nhiều chính trị gia bị nhiễm bệnh hơn so với thống kê ngẫu nhiên. Tỷ lệ các chính khách bị COVID-19 rất cao”. Một lời giải thích được đưa ra: có thể là những người này đã tiếp xúc với nhiều người hơn những người bình thường. “Họ luôn bắt tay và luôn gặp mọi người”.

Đồng thời, Giáo sư Francois Balloux cũng đưa ra quan điểm: so với người bình thường, các chính trị gia sẽ được “xét nghiệm ngay lập tức” khi có các triệu chứng, mà không phải trải qua các thủ tục như gọi đường dây nóng phát hiện virus và chờ đợi để được xét nghiệm. Tuy nhiên, đối với giả thuyết này, giáo sư đã không đưa ra được bất kỳ văn bản chính thức nào để chứng minh cho việc có sự khác biệt trong xét nghiệm phát hiện virus giữa các quần thể khác nhau.

Thông báo của Bộ trưởng Nội vụ Australia Peter Dutton việc ông bị nhiễm COVID-19 (Ảnh: Tân Hoa xã).



Hôm 13/3, bà Sophie, phu nhân Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã thử nghiệm dương tính với virus Corona chủng mới. Sau khi trở về từ London, Anh, đêm 11/3 bà đã xuất hiện các triệu chứng giống như bệnh cúm, bao gồm sốt nhẹ, sau đó được xét nghiệm virus Corona chủng mới và đã được xác nhận dương tính.

Cùng ngày 13/3, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Australia Peter Dutton đã đăng tải một tuyên bố trên mạng xã hội nói rằng ông bị sốt và đau họng khi thức dậy vào sáng sớm; sau đó liên lạc với Bộ Y tế bang Queensland để xét nghiệm virus Corona chủng mới và kết quả có được vào buổi chiều cho thấy ông đã bị nhiễm COVID-19.

Các triệu chứng xuất hiện vào buổi sáng và được chẩn đoán vào ngay buổi chiều có liên quan đến phản ứng của Australia đối với dịch bệnh COVID-19.

Phó Tổng thống Iran bà Masoumeh Ebteka đã bị nhiễm bệnh COVID-19 (Ảnh: AP).



The New York Times ngày 12/3 đưa tin, Australia đã sớm lên kế hoạch phối hợp để ứng phó với đại dịch COVID-19 và xét nghiệm virus là miễn phí và được tiến hành rộng rãi ở nước này.

Tất cả các xét nghiệm y tế ở Australia, từ xét nghiệm máu đến xét nghiệm mẫu phân, đều được thực hiện bởi ngành xét nghiệm tư nhân. Ngành công nghệ này đã được huy động chỉ vài ngày sau khi Trung Quốc công bố bộ gene virus Corona chủng mới với sự giúp đỡ của Bảo hiểm y tế quốc gia (Medicare) của chính phủ, họ đã cung cấp cho bệnh nhân dịch vụ xét nghiệm virus Corona chủng mới miễn phí.

Ngoài ra, bất cứ ai đã đi du lịch đến một quốc gia nào đó đã có sự bùng phát dịch bệnh COVID-19, hoặc những người có thể đã tiếp xúc với bệnh nhân hoặc người bị nghi ngờ lây nhiễm, đều có thể xét nghiệm virus tại Australia nếu họ có triệu chứng.

Vợ chồng tài tử điện ảnh Tom Hanks đã bị nhiễm SARS-CoV-2 ở Australia (Ảnh: Tân Hoa xã).



Điều đáng nói là nam diễn viên điện ảnh nổi tiếng người Mỹ Tom Hanks và vợ đã được xét nghiệm virus Corona chủng mới tại Australia ngày 12/3 và kết quả cho thấy họ đều bị dương tính.

Nếu cặp vợ chồng nổi tiếng này ở nước Mỹ quê hương, họ có thể đã không được “may mắn” như vậy – The New York Times khi đưa tin đã chỉ rõ rằng nếu xuất hiện sốt, đau khắp người, ớn lạnh và ho mà hai người ở Mỹ thì họ không đủ điều kiện để được xét nghiệm virus corona chủng mới.

Hoa Kỳ, nơi có chi phí y tế cao nhất thế giới, đã bị chỉ trích mạnh mẽ trên các mạng xã hội và cơ quan truyền thông lớn của Mỹ về khả năng xét nghiệm phát hiện virus trong đợt bùng phát dịch bệnh này.

Bộ trưởng Văn hóa Pháp Franck Riester cũng đã bị nhiễm COVID-19 (Ảnh: AFP).



Mặc dù Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence từng tuyên bố “mỗi người Mỹ phải được kiểm tra axit nucleic”, nhưng từ tình hình hiện nay thì thấy khả năng xét nghiệm hiện tại của hệ thống y tế Hoa Kỳ không đáp ứng được nhu cầu.

Tại phiên điều trần quốc hội vào ngày 12/3, Hạ nghị sỹ Dân chủ đại diện bang Florida Debbie Wasserman Schultz đã chỉ ra rằng, ngay cả các y tá tuyến đầu, những người cần xét nghiệm cũng không thể có cơ hội được xét nghiệm. Vì vậy, bà đã hỏi ông Robert Redfield, giám đốc Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC), người chịu trách nhiệm về xét nghiệm tại Hoa Kỳ: rốt cục ai phụ trách việc xét nghiệm cho dân chúng Mỹ? làm thế nào để đảm bảo rằng mọi người đều có thể được xét nghiệm?

Thứ trưởng Bộ Y tế Anh Quốc Nadine Dorries đã nhiễm COVID-19 (Ảnh: Reuters).



Tuy nhiên, câu trả lời cho câu hỏi này khiến bà “nản lòng”. Ông Anthony Fauci, giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia, nói thẳng rằng hệ thống xét nghiệm của Hoa Kỳ “không thực sự phù hợp với nhu cầu của chúng ta hiện nay; không thể đáp ứng được nhu cầu (mọi người đều có thể kiểm tra), Đây là một thất bại, chúng tôi thừa nhận điều đó”.

Với tình hình nghiêm trọng như vậy, Trump lại thể hiện đặc biệt “nhiệt tình”.

Vào ngày 12/3, ông Fabio Wajngarten, người đứng đầu bộ phận truyền thông của Dinh tổng thống Brazil, được chẩn đoán mắc bệnh COVID-19. Chỉ vài ngày trước, ông đã có một bức ảnh chụp chung rất vui vẻ với ông Donald Trump và Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tại trang trại Mar-a-Lago của ông Trump.

Tướng Slavatore Farina Tham mưu trưởng Lục quân đã bị nhiễm COVID-19 (Ảnh: Guancha).



Nhà Trắng Trump trả lời rằng Trump không cần phải được kiểm tra khi tiếp xúc gần gũi như vậy với các bệnh nhân được xác nhận. Khi chính Trump được hỏi những câu hỏi liên quan vào ngày 12, ông đã trả lời lại với câu "đừng lo lắng".

Tuy nhiên, CNN dẫn lời các nguồn tin nói rằng ông Trump thực sự lo lắng về việc tiếp xúc với những người bị nhiễm virus Corona chủng mới. “Ông ấy lo lắng về tất cả những người mà ông đã tiếp xúc và bị nhiễm bệnh, trong đó có người Brazil”.

Đến chiều ngày 13/3, theo tờ Mirror, Tổng thống Brazil Bossonaro đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Corona chủng mới và ông trở thành nguyên thủ quốc gia đầu tiên trên thế giới được chẩn đoán mắc bệnh COVID-19.

Trước đó, theo báo cáo của ABC vào ngày 12/3, Văn phòng tổng thống Brazil, đã thông báo, Fabio Wajngarten, người đứng đầu bộ phận truyền thông của Phủ Tổng thống, đã xét nghiệm dương tính với virus Corona chủng mới; ông cùng đến Hoa Kỳ cùng Tổng thống Bosonaro và cùng chụp ảnh chung với các ông Donald Trump và Mike Pence. Trong số 4 người đứng bên nhau chụp ảnh, hai người khách Brazil đều đã dương tính với virus Corona chủng mới. Thông tin này được phía Brazil thông báo, nếu các ông Donald Trump và Mike Pence mà không lo lắng thì mới là điều lạ.

Tướng Yaroslaw Mika, Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ba Lan bị lây nhiễm COVID-19 sau một cuộc họp chỉ huy Lục quân các nước NATO và Mỹ tại một căn cứ Mỹ ở Đức (Ảnh: PAP).