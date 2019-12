Hà Nội: Tuyển bổ sung 418 giáo viên trong năm học mới

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, tổng số chỉ tiêu tuyển dụng là 463 người, trong đó chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên là 418 người, gồm: Giáo viên trung học cơ sở hạng III có 9 chỉ tiêu (Trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu 5 chỉ tiêu, Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn 4 chỉ tiêu); giáo viên tiểu học hạng IV có 11 chỉ tiêu (Trường Tiểu học Bình Minh 9 chỉ tiêu, Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn 2 chỉ tiêu); giáo viên mầm non hạng IV có 20 chỉ tiêu (Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn 1 chỉ tiêu, Trường Mẫu giáo Việt Triều - Hữu Nghị 11 chỉ tiêu, Trường Mẫu giáo Mầm non B 5 chỉ tiêu và Trường Mầm non thực hành Linh Đàm 3 chỉ tiêu).

Trong tổng số 45 chỉ tiêu nhân viên, có 20 chỉ tiêu nhân viên thư viện và 25 chỉ tiêu nhân viên văn thư.

Các đối tượng đăng ký dự tuyển phải đáp ứng các điều kiện của từng vị trí công việc, trong đó có các điều kiện về chuyên môn, nghiệp vụ; trình độ ngoại ngữ, tin học,…

Từ ngày 25/12/2019, người đăng ký dự tuyển truy cập vào địa chỉ http://tuyendung.hanoi.edu.vn để khai thông tin vào Phiếu đăng ký dự tuyển. Sau đó in phiếu, dán ảnh và nộp trực tiếp cho Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở GD&ĐT Hà Nội theo lịch thu Phiếu đăng ký dự tuyển từ ngày 6/1/2020 đến ngày 14/1/2020.

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển, nội dung ôn tập thi vòng 1 và thời gian tập trung thí sinh sẽ được Sở thông báo vào ngày 20/1/2020 trên Cổng thông tin điện tử của Sở và tại trụ sở Sở GD&ĐT Hà Nội.

Cùng với đó, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng thông báo hình thức tuyển dụng là thi tuyển, thực hiện theo 2 vòng thi. Vòng 1 thi kiến thức chung và ngoại ngữ bằng hình thức thi trắc nghiệm trên máy vi tính, từ ngày 10 - 16/2/2020 tại Trung tâm Đào tạo Công nghệ thông tin và Truyền thông (Số 1 Hoàng Đạo Thúy, quận Thanh Xuân).

Vòng 2 thi môn nghiệp vụ chuyên ngành. Danh sách thí sinh dự thi vòng 2 được thông báo vào ngày 18/2/2020. Thời gian tập trung vào ngày 29/2/2020 và thi vào ngày 1/3/2020. Kết quả thi vòng 2 được thông báo vào ngày 9/3/2020.

Sở GD&ĐT sẽ thông báo kết quả chấm phúc khảo và kết quả tuyển dụng vào ngày 2/4/2020.