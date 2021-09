H.O.P.E - nơi bù đắp yêu thương cho trẻ sơ sinh có mẹ mắc COVID-19 ở TP. HCM

Nơi tình yêu bắt đầu

Trung tâm Chăm sóc trẻ sơ sinh có mẹ là bệnh nhân COVID-19 (đặt tại Trường Mầm non Họa mi số 2, số 11 đường Lý Thường Kiệt, phường 12, quận 5, TPHCM) đang chăm sóc, nuôi dưỡng gần 50 trẻ sơ sinh đặc biệt.

Các bé đang được chăm sóc tại Trung tâm đều có mẹ là bệnh nhân COVID-19, đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Hùng Vương. Do có mẹ là F0 nên các bé cũng bất đắc dĩ phải xa bầu sữa mẹ ấm nóng ngay khi vừa chào đời. Trong số gần 50 bé tại đây, có những bé may mắn được sinh đủ ngày đủ tháng, song những bé kém may mắn hơn do mẹ mắc COVID-19 trở nặng thì bắt buộc phải sinh thiếu ngày, thiếu tháng.

Trao đổi với PV, TS.BS. Phan Thị Hằng – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm H.O.P.E - cho biết: Số lượng bệnh nhân tại Trung tâm không cố định ở một con số cụ thể. Bởi các bé được đưa vào và được gia đình đón về giao động từ 10 – 25 trường hợp/ngày, tùy thời điểm.

Theo BS Phan Thị Hằng, Trung tâm có chức năng nuôi dưỡng những bé sơ sinh có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần (sau 24 và 72h sau sinh). Gần 50 bé đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm chủ yếu do gia đình chưa đủ điều kiện đón bé về nuôi.

Về công tác chăm sóc, TS.BS Phan Thị Hằng cho biết: Các bé được chăm sóc đặc biệt bởi bảo mẫu và hộ sinh của Bệnh viện Hùng Vương. Bảo mẫu do bệnh viện tuyển dụng dựa trên nhóm bảo mẫu tình nguyện. Trước khi bắt đầu công việc, các bảo mẫu được tập huấn, huấn luyện về cách chăm sóc con trẻ như cách phòng chống sặc sữa, cách cho bé bú, chăm sóc, ru ngủ, tắm,…

Nhóm hộ sinh, điều dưỡng của Bệnh viện Hùng Vương túc trực tại trung tâm, vừa quan sát các bảo mẫu, vừa thăm khám và xử lý ban đầu khi có sự cố sức khỏe với các bé. Mỗi phòng có khoảng 10- 12 nôi và được trang bị các phương tiện chăm sóc, xử trí các trường hợp khẩn cấp.

BS. Phan Thị Hằng cho hay: Hiện, Bệnh viện Hùng Vương chưa có ngân hàng sữa mẹ để cung cấp cho các bé. Tuy nhiên, Bệnh viện đang xây dựng dự án và gấp rút hoàn thiện trong thời gian tới. “Chúng tôi hy vọng trong 2 tháng tới có thể hoàn thiện ngân hàng sữa mẹ. Tuy nhiên, trong thời điểm này, các bé được bú sữa công thức. Sữa công thức được pha riêng với từng bé theo từng nhóm tuổi, như bé non tháng, bé đủ tháng” - TS.BS. Phan Thị Hằng nói

Để đảm bảo tính chính xác với từng bé được chăm sóc cho đến khi trao đến tay người thân, Trung tâm H.O.P.E cũng có những cách kiểm soát sát sao riêng. Theo đó, thông tin của bé và người thân (mẹ) được ghi rất rõ không chỉ trên bảng tên gắn vào từng nôi, mà còn gắn thông tin vào lắc chân, lắc tay và khu vực đùi. “Đây là vấn đề khá nhạy cảm nên phải đảm bảo chặt chẽ. Khi có người thân nhận, Trung tâm phải kiểm tra, đối chiếu rất kỹ lưỡng so với hồ sơ, thông tin, đủ sự trùng khớp, an toàn mới có thể trao trả cho người nhà” – BS. Hằng nói.

Nuôi dưỡng các bé bằng tất cả tình yêu thương

Theo TS.BS. Hoàng Thị Diễm Tuyết - Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương - đợt dịch thứ 4 bùng phát tại TP. HCM, số lượng thai phụ mắc COVID-19 tăng rất nhiều. Trung bình mỗi ngày, Bệnh viện Hùng Vương có từ 40-50 thai phụ mắc COVID-19. Tùy theo tình hình sức khỏe của từng thai phụ mắc COVID-19 mà các bé chào đời được đủ tháng đủ ngày, hoặc phải mổ lấy thai…

“Thời gian đầu của dịch, Khoa Sơ sinh của bệnh viện quá tải, có kê thêm nôi, thêm giường thì mặt bằng cũng bị hạn chế. Trong khi đó, số trẻ cần được hỗ trợ ngày càng tăng. Vì thế, Bệnh viện đã đưa ra nhiều biện pháp khuyến khích người nhà đón các con trở về chăm sóc khi đủ điều kiện xuất viện. Tuy nhiên, vào thời điểm TP. HCM thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16+, việc đi lại khó khăn, đặc biệt là có những gia đình đều mắc COVID-19 vì vậy không thể đến đón các bé” - TS.BS. Hoàng Thị Diễm Tuyết nói.

Lãnh đạo ngành y tế và TP. HCM đã hướng dẫn Bệnh viện thành lập Trung tâm và đặt tại Trường Mầm non Họa mi số 2 (cận kề Bệnh viện Hùng Vương) và được Thứ trưởng Bộ Y tế đặt với tên gọi đầy tình yêu thương là H.O.P.E. Với mục đích chăm sóc các bé có mẹ mắc COVID-19, chúng tôi cùng các hộ sinh, bảo mẫu đang ngày đêm chăm sóc, nuôi dưỡng các bé bằng tất cả sự yêu thương, để bù đắp phần nào sự thiệt thòi của các bé khi phải xa vòng tay mẹ, xa bầu sữa mẹ nóng ấm khi vừa chào đời, do mẹ mắc COVID-19.

Trước đó, vào chiều 20/9, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn và đoàn công tác Bộ phận thường trực đặc biệt Bộ Y tế tại TP. HCM đã đến thăm và tặng quà tại Trung tâm H.O.P.E

Sau khi nghe báo cáo về tình hình tại Trung tâm, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cảm ơn và động viên cán bộ, nhân viên y tế và đội ngũ tình nguyện viên đã tích cực tham gia chung tay cùng thành phố để chăm sóc cho các bé.

Đồng thời, Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị Bệnh viện Hùng Vương và Trung tâm HO.P.E tạo mọi điều kiện tốt nhất để chăm sóc cho các bé, đồng hành cùng thành phố đẩy lùi dịch bệnh và cùng mang lại hy vọng cho các bé đúng như tên gọi của Trung tâm.