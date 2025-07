GS Hà Tôn Vinh phân tích lợi, hại thoả thuận thuế quan Việt - Mỹ

GS Augustine Hà Tôn Vinh trao đổi cùng VietTimes về tác động kinh tế - thương mại của thỏa thuận gây tranh luận này.

Giáo sư Hà Tôn Vinh – “Augustine Hà Tôn Vinh” – học Cao học Ngoại giao và Phát triển Kinh tế ở Đại học Georgetown, thủ đô Washington, D.C. Hoa Kỳ, và Tiến sĩ Quản trị công tại Đại học Catholic University of America. Ông từng làm trợ lý đặc biệt của Nhà Trắng dưới thời Tổng thống Ronald Reagan. Ông có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển chiến lược kinh tế, quản lý doanh nghiệp, tài chính dự án, và ngân hàng tại nhiều quốc gia trên thế giới. Hiện nay, ông là Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tổ hợp Giáo dục, Đào tạo và Tư vấn Quản lý Stellar Management, Chủ nhiệm Chương trình Giáo dục và Đào tạo Doanh nghiệp cao cấp của Đại học California Miramar University tại Việt Nam, và chuyên gia tư vấn cao cấp vùng châu Á cho nhiều dự án của Ngân hàng Thế giới.

-Mức thuế 20% Mỹ áp lên hàng xuất khẩu Việt Nam có phải là ngưỡng “chấp nhận được” đối với doanh nghiệp Việt Nam hiện nay không, theo GS?

-Trước hết, 20% rõ ràng dễ thở hơn ngưỡng 46% từng công bố đầu tháng 5, bởi ngay thời điểm đó biên lợi nhuận ròng bình quân của doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam chỉ quanh 4-6 %. Với dệt may, ngành chiếm 17% kim ngạch sang Mỹ, mỗi 1% thuế tăng thêm có thể cắt 0,3% lãi ròng. Việc giảm 26 điểm phần trăm giúp doanh nghiệp giữ được dòng tiền, duy trì đơn hàng đã ký đến quý I/2026.

So với các “đối thủ” chính, Việt Nam vẫn cao hơn Mexico 7 điểm, Bangladesh 8 điểm và thấp hơn Trung Quốc 5 điểm sau các biện pháp chống bán phá giá của Mỹ. Như vậy, xét tương quan cạnh tranh, mức 20% đủ “chấp nhận được” nếu doanh nghiệp nâng tỷ lệ nội địa hóa lên trên 55%, giảm chi phí logistics thêm 2-3%, đồng thời đẩy nhanh định giá theo cost-plus (thêm chi phí sản xuất riêng biệt để bù thuế). Đáng lưu ý là 30% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đang phụ thuộc thị trường Mỹ; việc duy trì mức thuế dưới 25% giúp tránh xáo trộn lớn lao động và tỷ giá.

Theo GS Hà Tôn Vinh, mức thuế 20% không phải “đủ tốt” ở mọi ngành nhưng là “đủ thời gian” để doanh nghiệp Việt Nam tái cấu trúc chuỗi cung ứng.

Tóm lại, 20% không phải “đủ tốt” ở mọi ngành nhưng là “đủ thời gian” để doanh nghiệp Việt Nam tái cấu trúc chuỗi cung ứng, bù đắp giá trị gia tăng nội địa trước khi vòng đàm phán thuế kế tiếp khởi động sau năm 2026.

-Thưa GS, thuế 40% với hàng trung chuyển qua Việt Nam sẽ ảnh hưởng ra sao tới hoạt động xuất khẩu của khối FDI?

-Mức 40% nhắm thẳng vào mô hình “re-routing”, tái dán nhãn xuất xứ để lách thuế Trung Quốc. Khối FDI, đặc biệt là các nhà lắp ráp điện tử, sẽ chịu ba tác động lớn. Thứ nhất, chi phí chứng minh quy tắc xuất xứ (CoO) tăng 18-25% do bổ sung chuỗi truy xuất bán dẫn, bo mạch. Thứ hai, tốc độ thông quan chậm lại 1,5-2 ngày, tương đương 40-50 USD phí lưu kho/FEU (Forty-foot Equivalent Unit, đơn vị tương đương container 40 feet - tương đương khoảng 12,2 m). Thứ ba, rủi ro bị hồi tố thuế trong 5 năm buộc các tập đoàn phải lập quỹ dự phòng pháp lý khoảng 1% doanh thu.

Tuy nhiên, việc tách rời hàng “made in Vietnam” khỏi dòng trung chuyển sẽ buộc FDI nội địa hóa sâu hơn: chuyển thêm giai đoạn SMT (Surface Mount Technology- Công nghệ gắn linh kiện bề mặt), test cuối về Việt Nam và kêu gọi nhà cung cấp cấp 2 sang Vĩnh Phúc, Quảng Ninh. Điều này giúp Việt Nam đạt mục tiêu 40% nội địa hóa trong điện tử trước 2028. Với tổng trị giá xuất khẩu điện tử sang Mỹ đạt 71,8 tỷ USD năm 2024, mỗi điểm phần trăm thuế tiết kiệm tương đương 718 triệu USD, khoản vốn lớn đủ tái đầu tư vào R&D tại chỗ.

-Việc Mỹ giảm thuế nhưng Việt Nam mở cửa hoàn toàn thuế 0 có phải là thỏa thuận bất cân xứng không, thưa GS?

-Thoạt nhìn, Mỹ “giảm 26 điểm”, Việt Nam “giảm về 0” có vẻ lệch, nhưng cần đặt trong cán cân thực tế: năm 2024 Mỹ xuất sang Việt Nam khoảng 13,1 tỷ USD, còn nhập khoảng 149,6 tỷ USD. Nghĩa là thâm hụt của Mỹ gấp 11,4 lần. Việc mở cửa thuế về 0 chủ yếu tạo cơ hội cho một số mặt hàng vốn chịu thuế MFN 5-10% như nông sản (bắp, đậu nành), máy móc chuyên dụng, dược phẩm và năng lượng xanh.

Tổng thống Trump ký tặng sách cho GS Hà Tôn Vinh. Ảnh tư liệu.

Với người tiêu dùng Việt Nam, thuế 0% giúp giảm giá thịt bò Mỹ 6-8%, sữa Mỹ 7%, tạo áp lực buộc ngành chăn nuôi nội địa phải nâng chuẩn an toàn sinh học, giảm bao cấp ngô. Ngược lại, mức 20% của Mỹ vẫn cao gấp đôi thuế VAT đầu vào của doanh nghiệp Việt Nam, duy trì khoản “thuế chênh” để Washington kiểm soát nhập siêu.

Về pháp lý, Việt Nam giữ quyền kích hoạt biện pháp tự vệ (safeguard) nếu nhập khẩu Mỹ tăng >150% trong 2 năm, đồng nghĩa thỏa thuận không hoàn toàn “một chiều”. Do đó, gọi bất cân xứng là chưa đủ; đúng hơn, đây là bản đổi Terms of Trade (TOT- tỷ lệ trao đổi thương mại) dựa trên lợi ích tiêu dùng của Việt Nam và mục tiêu giảm thâm hụt của Mỹ.

-Vậy, theo GS, những ngành nào trong nước sẽ chịu áp lực cạnh tranh lớn nhất khi Việt Nam xóa thuế nhập khẩu với hàng Mỹ?

-Theo tôi có bốn nhóm chịu “sức ép kép”: (1) Nông nghiệp chăn nuôi công nghiệp: bò thịt, heo, gà đông lạnh Mỹ vốn đạt quy mô 100 triệu tấn/năm, giá thành thấp hơn Việt Nam 15-20 %; (2) Dược phẩm phát minh: Thuế 0% kèm điều khoản dữ liệu độc quyền sẽ kéo giá gốc giảm, nhưng khiến doanh nghiệp generic nội địa khó cạnh tranh ngay; (3) Công nghiệp ô tô bán tải và SUV: Mỹ chiếm ngôi số 1 toàn cầu phân khúc này, thuế về 0 sẽ đẩy giá xe nhập giảm 10-12 %, đứt gãy kế hoạch nội địa hóa động cơ 2.0- 3.0 L; (4) Ngành thiết bị y tế, vốn phụ thuộc 90% nhập khẩu, nay thêm đối thủ giá rẻ khi Mỹ dỡ thuế.

Tuy vậy, trong trung hạn, sức ép này buộc doanh nghiệp Việt Nam phải chuyển sang mô hình ODM (Original Design Manufacturer - Nhà sản xuất thiết kế gốc), kết nối chuỗi phân phối Mỹ, tiếp cận công nghệ cao, từ đó nâng cao tiêu chuẩn sản phẩm.

-Thưa GS, thỏa thuận mới này sẽ tác động như thế nào tới cán cân thương mại song phương trong năm tới?

-Kịch bản cơ sở của tôi: xuất khẩu Việt Nam sang Mỹ chậm lại 8% YoY (Year-over-Year- thuật ngữ tài chính: so với cùng kỳ năm trước) do thuế 20%, trong khi nhập khẩu từ Mỹ tăng 28% nhờ thuế 0% và đồng VND mạnh hơn 1%. Thâm hụt của Mỹ với Việt Nam có thể thu hẹp khoảng 18-20 tỷ USD, tức còn khoảng 90 tỷ USD trong 2025.

Đối với Việt Nam, thặng dư hàng hóa toàn cầu 24,8 tỷ USD năm 2024 có thể giảm 15%, nhưng thu hút vốn FDI Mỹ thêm 4 tỷ USD nhờ “ưu tiên chuỗi cung ứng an toàn”. Trên vĩ mô, mức giảm thặng dư không đáng lo vì tỷ trọng xuất siêu sang EU, ASEAN vẫn ổn định; bù thêm dòng chuyển tiền FDI sẽ cân bằng cán cân vãng lai.

Theo GS Hà Tôn Vinh, các doanh nghiệp Việt Nam cần nâng xuất xứ nội địa: đặt mục tiêu >60% giá trị nội địa cho dệt may và 50% cho điện tử trước 2027. Ảnh minh hoạ.

-Theo GS, doanh nghiệp Việt Nam cần điều chỉnh chiến lược ra sao để thích ứng với mức thuế mới?

-Theo tôi cần triển khai ba mũi nhọn: (1) Nâng xuất xứ nội địa: đặt mục tiêu >60% giá trị nội địa cho dệt may và 50% cho điện tử trước 2027; (2) Đa hóa thị trường: tăng tỷ trọng Canada, Mexico, Trung Đông thêm 5 điểm để giảm phụ thuộc Mỹ; (3) Kỹ thuật giá: chuyển từ FOB sang CIF-DDP, thương lượng cùng chia sẻ thuế 20% với nhà nhập khẩu, đồng thời “lồng” phí logistics vào giá CIF.

Đi cùng là chiến lược ESG (Environmental, Social, Governance- môi trường, xã hội, quản trị) bắt buộc; doanh nghiệp tuân H.R. 1155 về lao động cưỡng bức sẽ được giảm kiểm tra biên. Quan trọng hơn, doanh nghiệp cần quỹ dự phòng 3% doanh thu cho rủi ro khi Mỹ thay đổi chính sách sau bầu cử.

-Thỏa thuận này có giúp Việt Nam duy trì vị trí trong chuỗi cung ứng toàn cầu không, thưa GS?

-Với mức 20%, Việt Nam giữ “biên độ cạnh tranh” nhờ chi phí lao động thấp hơn Mexico 40% và Ấn Độ 35%, đồng thời hưởng ổn định chính trị. Các hãng công nghệ Mỹ sẽ tiếp tục dịch chuyển khâu hoàn thiện iPad, MacBook, thiết bị IOT về Bắc Giang, Thái Nguyên... Nhưng để giữ vị trí, Việt Nam cần tập trung hạ tầng bán dẫn (fab-cluster) và dịch vụ hậu cần carbon thấp. Việc USDA (Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ - United States Department of Agriculture) và DOC (Bộ Thương mại Hoa Kỳ (U.S. Department of Commerce) cam kết hỗ trợ tiêu chuẩn “Green Port” tại Cái Mép - Thị Vải giúp giảm 7% chi phí logistics xuất khẩu và là lợi thế so sánh mới.

-Xin hỏi GS câu cuối cùng: Liệu đây có phải bước đầu của khuôn khổ ưu đãi lâu dài hay chỉ mang tính ngắn hạn?

-Dưới góc độ pháp lý và chính sách thương mại, tôi cho rằng đây là một “thỏa thuận thử nghiệm” mang tính giai đoạn, nằm trong chuỗi hành động chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội Hoa Kỳ năm 2026 của Đảng Cộng hòa, trong đó cựu Tổng thống Donald Trump là nhân vật trung tâm. Việc áp dụng cơ chế rà soát định kỳ 18 tháng (sunset review) đã được đưa vào văn bản, cho thấy rõ bản chất tạm thời và có điều kiện của thỏa thuận này.

Tuy nhiên, không thể loại trừ khả năng thỏa thuận này có thể mở đường cho một khuôn khổ ưu đãi ổn định và lâu dài trong quan hệ thương mại song phương, nếu Việt Nam thực hiện một cách nghiêm túc và có kết quả các cam kết về ngăn chặn hành vi gian lận xuất xứ, chống trung chuyển bất hợp pháp và minh bạch hóa chuỗi cung ứng. Khi đó, phía Hoa Kỳ hoàn toàn có động lực để hạ thuế suất xuống 15%, hoặc thậm chí khởi động đàm phán một hiệp định thương mại tự do song phương theo mô hình “CPTPP-lite”, tức là một FTA tinh gọn, tập trung vào tiêu chuẩn kỹ thuật và minh bạch thương mại.

Ngược lại, nếu các vi phạm tái diễn, mức thuế 20% hiện tại có thể trở thành “mức sàn cố định” (permanent tariff floor), và có nguy cơ mở rộng sang các thị trường khác như Liên minh châu Âu, nơi các vấn đề về gian lận xuất xứ cũng đang được đặc biệt quan tâm.

Do đó, tính lâu dài của cơ chế ưu đãi không phụ thuộc vào ý chí chính trị nhất thời của Washington, mà chủ yếu dựa vào năng lực tuân thủ luật chơi và cải cách thể chế từ phía Việt Nam.

-Xin cám ơn GS!

Lê Thọ Bình (thực hiện)