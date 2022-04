Giám đốc VNCERT/CC: Doanh nghiệp trong nước cần nâng cao năng lực quản lý ứng cứu sự cố tại chỗ

Chương trình đào tạo này do Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC), Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với chuyên gia đến từ Liên minh châu Âu (EU) tổ chức hôm 19/4 bằng hình thức trực tuyến. Tham gia chương trình đào tạo gồm đại diện các đội ứng cứu sự cố thuộc thành viên mạng lưới ứng cứu sự cố An toàn thông tin mạng quốc gia và các chuyên viên VNCERT/CC được hướng dẫn xây dựng và triển khai các tiêu chí theo mô hình SIM3 trong xây dựng, vận hành, đánh giá độ trưởng thành.

Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Nguyễn Hữu Nguyên, đại diện Cục An toàn thông tin, Phó Giám đốc Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam khẳng định: Không tổ chức nào có thể an toàn tuyệt đối trước mọi kẻ tấn công với nhiều kiểu tấn công đa dạng, sử dụng cả các phương pháp kỹ thuật lẫn phi kỹ thuật. Vì vậy, việc triển khai các kế hoạch dự phòng, trong đó bao gồm việc xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố, kế hoạch duy trì hoạt động hoặc kinh doanh liên tục, kế hoạch khôi phục thảm hoạ, kế hoạch ứng phó khủng hoảng là nhiệm vụ quan trọng.

Khi xảy ra sự cố mạng, để đảm bảo thời gian hệ thống bị ngừng trệ là ngắn nhất và thiệt hại là ít nhất thì mọi tổ chức cần xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố và chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với mọi rủi ro. Chương trình đào tạo về mô hình SIM3 với sự hướng dẫn trực tiếp từ các chuyên gia thế giới nhiều kinh nghiệm là cơ hội quý giá để các tổ chức, doanh nghiệp trong nước nâng cao năng lực quản lý và phát triển hoạt động ứng cứu sự cố tại tổ chức của mình, đồng thời giúp việc xây dựng và ban hành Bộ tiêu chí đánh giá năng lực Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của Việt Nam phù hợp hơn.

Ông Nguyên cũng cho biết, mạng lưới ứng cứu sự cố bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia là một mô hình đặc thù riêng của Việt Nam, có tổ chức và chặt chẽ hơn mô hình kết nối tự nguyện giữa các đội ứng cứu sự cố trên thế giới. Mạng lưới trong thời gian qua cần được đẩy mạnh hơn nữa hoạt động, giúp các thành viên và các đội ứng cứu sự cố tăng cường năng lực ứng phó hiệu quả với sự cố, từ khâu chuẩn bị, hạn chế xảy ra sự cố, đến việc ứng phó hiệu quả khi xảy ra sự cố, đến cả việc rút ra các bài học kinh nghiệm và đưa ra các biện pháp ngăn ngừa lặp lại sự cố. Hiện tại, Cục An toàn thông tin cũng đang xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá năng lực đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng, xin ý kiến các đơn vị thành viên mạng lưới để có thể triển khai sớm.

Phó giám đốc Trung tâm khẳng định, chương trình đào tạo về mô hình SIM3 với sự hướng dẫn trực tiếp từ các chuyên gia hàng đầu thế giới đến từ châu Âu là cơ hội quý giá để các tổ chức, doanh nghiệp trong nước nâng cao năng lực quản lý và phát triển hoạt động ứng cứu sự cố tại tổ chức của mình, đồng thời sẽ giúp việc xây dựng và ban hành Bộ tiêu chí đánh giá năng lực Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của Việt Nam phù hợp hơn, vận dụng mô hình SIM3 được nhiều nước, nhiều tổ chức đang áp dụng.

.