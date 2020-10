Giá vàng hôm nay 6/10: Tăng nhẹ

Giá vàng thế giới

Trên Kitco.com, tại thời điểm 7h30 ngày 6/10 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giao dịch ở mức 1.913,6 USD/ounce, tăng khoảng 15 USD/ounce so với giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất. Giá vàng giao tháng 12/2020 trên sàn Comex New York giao dịch ở mức 1.919,3 USD/ounce.

Diễn biến giá vàng thế giới tại sàn giao dịch Kitco.com (Nguồn Kitco)

Quy đổi theo tỷ giá USD, vàng thế giới hiện đang được giao dịch ở mức 53,28 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 2-3 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Vàng tăng giá chủ yếu do đồng USD suy yếu. Tuy nhiên, đà tăng của vàng bị chững lại do hầu hết các thị trường chứng khoán thế giới tăng trở lại sau khi thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể xuất viện sớm hơn so với dự báo.

Trước đó, giới đầu tư lo ngại việc ông Trump dương tính với Covid-19 có thể ảnh hưởng tới cuộc bầu cử và gây ra tình trạng bất ổn trên thị trường tài chính thế giới.

Trong tuần này, hầu hết các chuyên gia dự báo vàng sẽ tăng giá. Theo đó, vàng sẽ được hỗ trợ ít nhất trong ngắn hạn do sự hỗn loạn trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 3/11 sắp tới.

Giá vàng trong nước

Cập nhật giá vàng trong nước, mở cửa phiên giao dịch sáng nay (6/10), Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng mua vào ở mức 56 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 56,5 triệu đồng/lượng, tăng 150.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và chiều bán so với giá đóng cửa phiên hôm qua.

Trong khi đó, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji (Doji) hiện niêm yết giá vàng miếng tại thị trường Hà Nội mua vào ở mức 56,1 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 56,5 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và chiều bán.

Còn Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng tại thị trường Hà Nội và TP. HCM ở mức 53,35 – 53,85 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và chiều bán.

Thương hiệu Vàng Rồng Thăng Long được Công ty Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá ở mức 53,11 – 53,86 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên mức giá ở cả 2 chiều mua và bán so với giá đóng cửa phiên giao dịch hôm qua./.