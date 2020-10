Giá vàng hôm nay 29/10: Lao dốc, vì sao?

Giá vàng thế giới

Trên Kitco.com, hiện giá vàng giao ngay được giao dịch ở mức 1.880 USD/ounce, giảm gần 30 USD/ounce so với giá kết phiên giao dịch gần nhất. Giá vàng giao tháng 12/2020 trên sàn Comex New York giao dịch ở mức 1.880 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá USD, vàng thế giới hiện đang được giao dịch ở mức 52,7 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế và phí), thấp hơn khoảng 3-3,5 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Ở thời điểm hiện tại, vàng giảm giá chủ yếu do đồng USD tăng mạnh. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư không thấy vàng là kênh trú ẩn an toàn do những lo ngại khó đoán về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và gói kích thích kinh tế vẫn chưa được thông qua.

Ông Phil Streible, chiến lược gia thị trường trưởng tại Blue Line Futures lưu ý rằng, các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự an toàn bên ngoài kim loại quý do các động lực tăng giá của vàng không còn.

"Đồng Yên Nhật tăng và trái phiếu cao hơn, và điều đó cho tôi biết nếu vàng và bạc giảm, và hai thị trường đó cao hơn, một số người đang tìm kiếm sự an toàn nhưng họ không tìm kiếm vàng và bạc", Streible nói.

Mặt khác, nhà môi giới hàng hóa cao cấp của RJO Futures, ông Bob Haberkorn, cho biết, các thị trường gần như chắc chắn về một cuộc thăm dò của đảng Dân chủ trong các cuộc thăm dò trước đó, nhưng triển vọng đó dường như đang thay đổi nhanh chóng.

Theo ông Haberkorn, chiến thắng của ông Donal Trump có thể sẽ kích hoạt một đợt tăng giá đáng kể trên thị trường chứng khoán, sau đó là sự tăng giá của vàng, cùng với hy vọng một thỏa thuận kích thích kinh tế sẽ sớm được thông qua.

Ông Haberkorn dự báo, nếu tình trạng bán tháo cổ phiếu trở nên tồi tệ hơn, vàng có thể sẽ tiếp tục ở mức thấp từ 1.850 – 1.855 USD/ounce và sau đó là 1.825 USD.

Về dài hạn, đa số các chuyên gia đều cho rằng đợt bán tháo kim loại quý ở thời điểm này thể hiện cơ hội mua vào. Sau cuộc bầu cử, vấn đề kích thích được giải quyết, khi đó vàng sẽ thu hút được nhiều giá thầu trú ẩn an toàn hơn.

Giá vàng trong nước

Cập nhật giá vàng trong nước, mở cửa phiên giao dịch sáng nay ngày 29/10, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng mua vào ở mức 55,65 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 56,15 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều mua và giảm 250.000 đồng/lượng ở chiều bán so với giá đóng cửa phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji (Doji) niêm yết giá vàng miếng tại thị trường Hà Nội mua vào ở mức 55,75 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 56,1 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và chiều bán

Còn Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng tại thị trường Hà Nội và TP. HCM ở mức 53,3 – 53,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và chiều bán.

Thương hiệu Vàng Rồng Thăng Long của Công ty Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Minh Châu được niêm yết mua vào ở mức 53,31 và bán ra ở mức 53,91 triệu đồng/lượng, giảm 150.000 đồng/lượng ở chiều mua và giảm 200.000 đồng/lượng ở chiều bán so với giá kết phiên giao dịch ngày hôm qua./.