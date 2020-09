Thống kê được thực hiện bởi Counterpoint Research trong quý II cho thấy, doanh số của smatphone toàn cầu giảm 23% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi doanh thu của ngành giảm 15%. Tính trung bình, giá mỗi smartphone bán ra tăng khoảng 10% so với năm 2019.

Nói cách khác, người dùng ít mua điện thoại hơn, nhưng khi mua lại chấp nhận bỏ ra số tiền lớn hơn.

Giá trung bình smartphone tại 6 thị trường lớn. Ảnh: Counterpoint

Thống kê được thực hiện tại sáu thị trường smartphone lớn trên thế giới cho thấy chỉ có tại Mỹ - Latin là giá trung bình của điện thoại giảm 5%, còn các thị trường khác đều chứng kiến mức tăng từ 1% đến 13%. Tại Trung Quốc, giá trung bình của smartphone tăng mạnh nhất - 13%. Người dùng nước này chi trung bình 310 USD (7,2 triệu đồng) cho mỗi chiếc smartphone. Còn tại châu Á - Thái Bình Dương, bao gồm Việt Nam, con số này là 243 USD (5,6 triệu đồng), tăng 11% so với quý II/2019.

Hiện tượng này, theo các nhà phân tích, là do doanh số tốt của các loại smartphone đắt tiền. "Người dùng ở phân khúc cao cấp ít bị tác động kinh tế do đại dịch hơn so với các phân khúc khác", Counterpoint nhận định. Đơn vị này đưa ra thống kê cho thấy doanh số smartphone cao cấp giảm 8%, thấp hơn nhiều do với mức giảm chung. Ngay trong quý II, phân khúc này cũng đang chứng kiến sự phục hồi. Dẫn chứng điển hình là Apple - doanh số iPhone vẫn tăng 3% ngay trong thời kỳ cao điểm của dịch bệnh.

Ngoài ra, nhu cầu về smartphone 5G, cấu hình cao để phục vụ học tập và giải trí tại nhà khiến người dùng có xu hướng "chịu chi" cho điện thoại đắt tiền hơn. Trong khi đó, phân khúc bình dân - những người bị tác động nhiều bởi dịch bệnh - lại giảm. Cùng với đó, thói quen mua sắm của phân khúc này là mua offline tại cửa hàng nên dễ bị ảnh hưởng bởi các lệnh giãn cách xã hội.

Trong quý II, Apple dẫn đầu về doanh thu điện thoại thông minh, chiếm 1/3 giá trị toàn thị trường. Tiếp đến là Huawei, Samsung, Vivo, Oppo. Công ty do Tim Cook điều hành cũng chiếm 59% lợi nhuận của toàn ngành.

Theo các chuyên gia từ Counterpoint Research, thời gian tới, phân khúc smartphone cao cấp cũng sẽ phục hồi nhanh hơn. Ngoài ra, sự gia tăng của smartphone 5G cũng khiến giá trung bình của smarpthone tăng.

Theo VnExpress