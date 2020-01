Fox News “phản bội” Trump? Người dẫn chương trình kỳ cựu chỉ trích Tổng thống vì hạ lệnh tiêu diệt tướng Iran

Trong chiều hôm thứ Sáu tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngợi khen Tucker Carlson - người dẫn chương trình của Fox News - cũng nhiều nhân vật bảo thủ khác của kênh này. "Chúng ta có những con người vĩ đại"; ông Trump nói. Nhưng chỉ vài giờ sau, Carlson đã chỉ trích kịch liệt quyết định mở cuộc không kích giết hại tướng Iran của ông Trump.

Mặc dù cố gắng tránh chỉ trích trực diện ông Trump, nhưng Carlson nói ám chỉ về "những kẻ kiêu ngạo" gọi mời sự can thiệp của nước ngoài. Ông đưa ra 4 câu hỏi để làm rõ luận điểm phản đối chiến tranh của mình: "Iran có phải mối đe dọa lớn nhất của chúng ta? Và ai thực sự hưởng lợi từ điều này? Tại sao chúng ta cứ phớt lờ sự suy thoái của đất nước trong khi muốn nhảy vào một bãi lầy mà không có lối thoát? Còn nữa, nếu chúng ta vẫn mắc kẹt ở Afghanistan, 19 năm, những năm tháng đau buồn, vậy thì điều gì khiến chúng ta nghĩ có lối thoát nếu sa lầy ở Iran?".

"Chả ai nghĩ đến điều đó ở thời điểm này" - ông Carlson nói thêm - "Thay vào đó, những kẻ kiêu ngạo như thượng nghị sĩ Ben Sasse của bang Nebraska còn đang đưa ra những giọng điệu hiếu chiến thường thấy, kiểu nói mà họ luôn đưa ra".

Bình luận mà ông Carlson đưa ra trong chương trình "Tucker Carlson Tonight" của Fox News gây sự quan tâm đặc biệt đối với cộng đồng những người ủng hộ ông Trump và cuộc không kích mà Mỹ thực hiện trong hôm thứ Năm.

Ngay sau khi Carlson thể hiện quan điểm về cuộc không kích trong chương trình phát sóng lúc 20h00, thì đến 21h00 Sean Hannity - một người dẫn chương trình khác của Fox News - trong chương trình riêng của mình đã phản bác khi nói rằng "đêm nay, thế giới đã an toàn hơn khi mà những kẻ tội phạm chiến tranh tàn nhẫn và xấu xa nhất trên thế giới đã đối diện với công lý".

Hannity, cũng như một số người khác ở Fox News, đã thể hiện quan điểm ủng hộ rất rõ ràng đối với Tổng thống Trump.



Một ví dụ điển hình trong số đó là Lou Dobbs - làm việc cho kênh Fox Business - đã hết lời ngợi khen ông Trump trong chương trình đêm tối thứ Sáu, nói rằng Tổng thống Trump đã "đặt ra một tiêu chuẩn" cho các đời Tổng thống "mà phần lớn người ta không thể đạt được. Ông ấy đã vượt qua họ, suy nghĩ của ông vượt trội, đầy tài năng, đánh giá của ông không thua kém ai". Bình luận của Dobbs nhanh chóng gây sốt trên mạng Twitter và hứng rất nhiều chỉ trích.



"Thậm chí ngay ở hiện tại, tôi cũng không dám chắc chúng ta đã hiểu được tầm ảnh hưởng từ kiểu tuyên truyền có hệ thống kiểu này" - Niall Stanage, cây viết chuyên phụ trách mảng tin về Nhà Trắng của tờ The Hill, viết trên Twitter.

Trong chương trình của Dobbs, một trong số những khẩu hiểu đăng tải trên màn hình có nội dung: "Ông Trump đã giành thêm được một chiến thắng khác ở Trung Đông". Ngược lại, khẩu hiệu đăng tải trong chương trình của Carlson lại có nội dung: "Lợi ích của các cuộc chiến gần đây không hề tồn tại".



Và nếu ông Trump xem các chương trình này như thường lệ, ông chắc chắn sẽ thấy có 2 luồng ý kiến trái ngược về cuộc khủng hoảng Iran.

Quan điểm chuộng hòa bình của Tucker Carlson có tầm ảnh hưởng nhất định với Tổng thống Trump (Ảnh: Forbes)

Những quan điểm chuộng hòa bình của Carlson từng có ảnh hưởng nhất định tới Tổng thống trước đây: Ông Carlson từng gọi điện cho ông Trump khi căng thẳng với Iran tăng nhiệt hồi tháng 6/2019. Ông Carlson cũng từng đưa ra quan điểm tương tự trên truyền hình: Rằng ông Trump "đắc cử là nhờ vào lời hứa sẽ tránh xa khỏi chiến tranh, chỉ ngoại trừ trường hợp cực kỳ cần thiết".



Và Carlson một lần nữa đưa ra quan điểm trên trong hôm thứ Sáu, nói rằng ông Trump đắc cử Tổng thống "có lẽ là bởi lời hứa sẽ thực hiện ít hơn các cuộc phiêu lưu ở nước ngoài" mà thay vào đó tập trung hơn vào "các vấn đề bên trong nước Mỹ".



"Chúng ta đã tham gia một số cuộc chiến ở Trung Đông suốt vài thập kỷ gần đây" - Carlson nói - "Ở mỗi nơi như vậy, các cuộc xung đột đều biến thành cuộc chiến dai dẳng hơn, đẫm máu hơn và hao tốn tiền của hơn thứ mà chúng ta được hứa hẹn lúc ban đầu. Lợi ích là gì? Chúng không tồn tại. Có rất nhiều lời giảng giải rằng những người mà chúng ta đang giết hại đáng phải chết. Chắc chắn là họ không đáng bị thế. Hy vọng điều đó khiến các bạn cảm thấy tốt hơn".



Thế nhưng trong show diễn sau đó chỉ 1 giờ đồng hồ, người dân chương trình Hannity lại đưa ra quan điểm trái ngược, nhấn mạnh rằng tướng Qasem Soleimani của Iran "cuối cùng cũng nhận được thứ mà ông ta đáng phải nhận, do các hành động diệt chủng, đẫm máu của ông ta".



Carlson trước đó đã phản bác lại quan điểm kiểu này.



"Phải, Soleimani có liên quan tới cái chết của nhiều người Mỹ. Không ai đau buồn về cái chết của ông ta" - Carlson nói - "Nhưng Mexico và Trung Quốc cũng liên quan tới cái chết của nhiều người Mỹ. Cả hai nước này đều tuồn ma túy vào nước ta, khiến hàng nghìn người Mỹ chết mỗi năm, không quan chức nào quan tâm. Vậy điều này có nghĩa rằng chúng ta phải đánh bom Oaxaca (Mexico) sao? Hay chúng ta phải bắt đầu ám sát các tướng lĩnh của Quân đội Giải phóng Nhân dân(PLA)?".

Luận điểm chính mà ông Carlson đưa ra là: "Trước khi chúng ta tham gia vào một cuộc chiến mới, có nhiều tiêu chí cần được đáp ứng: Các lãnh đạo của chúng ta cần phải giải thích cho chúng ta về việc cuộc xung đột đó sẽ giúp Mỹ giàu có hơn, an toàn hơn như thế nào? Có rất nhiều kẻ xấu trên thế giới này, chúng ta không thể tiêu diệt hết chúng được. Đó không phải việc của chúng ta. Thay vào đó, chính phủ của chúng ta tồn tại là để bảo vệ và thúc đẩy các lợi ích của người Mỹ, đó là lý do chúng ta có một chính phủ. Việc sát hại Soleimani có làm được điều đó không? Có thể. Nhưng không ai ở Washington giải thích lý do tại sao. Thay vào đó, như Ben Sasse, họ chỉ nói với chúng ta về việc ông ta xấu xa đến mức nào".

Một số người chỉ trích ông Carlson thì cho rằng, ông cố gắng công kích nghị sĩ Sasse và John Bolton - cựu cố vấn an ninh có tư tưởng diều hâu với Iran - để tránh trực tiếp đụng chạm tới ông Trump.