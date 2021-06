EVNNPC chuyển đổi số hơn 4,3 triệu hợp đồng mua bán điện

EVNNPC cho biết, tháng 5 và những ngày đầu tháng 6, EVNNPC đã đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn 27 tỉnh, TP (từ Hà Tĩnh trở ra). Đồng thời EVNNPC đảm bảo cấp điện cho các bệnh viện, các khu vực cách ly, các cơ sở chữa bệnh COVID -19. Đặc biệt, EVNNPC đã nỗ lực trong điều hành, quản lý kỹ thuật để đáp ứng các nhu cầu về điện cho khách hàng và nhân dân trong đợt nắng nóng kéo dài đầu tiên năm 2021. EVNNPC đã chủ động tiết giảm điện tự dùng tại công sở làm việc và kêu gọi toàn thể cán bộ nhân viên vận động gia đình và người thân thực hiện tiết kiệm điện.

EVNNPC nỗ lực cấp điện an toàn, ổn định mùa nắng nóng.

Trong tháng 5 , toàn Tổng công ty có 26.098 yêu cầu về dịch vụ điện tiếp nhận qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, đạt tỉ lệ 66,22%. Lũy kế 5 tháng đầu năm, toàn Tổng công ty có 119.158 yêu cầu về dịch vụ điện của khách hàng đăng ký qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, đạt tỉ lệ 63,35% tổng số yêu cầu về dịch vụ điện.

EVNNPC tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình điện, chuẩn bị tốt

cơ sở vật chất cho hệ thống điện.

Tính đến hết tháng 5-2021 toàn Tổng công ty đã chuyển đổi số được 4,31 triệu hợp đồng mua bán điện, đạt 46,83% tổng số hợp đồng cần phải chuyển đổi số.Tháng 5-2021, Tổng công ty có 34.793 yêu cầu cung cấp dịch vụ theo phương thức điện tử, đạt tỉ lệ 98,25%, lũy kế 5 tháng tháng đầu năm, toàn Tổng công ty có 171.077 yêu cầu được tiếp nhận và giải quyết theo phương thức điện tử, tỉ lệ cung cấp dịch vụ theo phương thức điện tử đạt 95,67%, cao hơn 0,67% so với kế hoạch EVN giao.

Về kế hoạch tháng 6, EVNNPC tiếp tục nỗ lực để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, vừa đảm bảo phòng chống dịch COVID-19, vừa đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

Trong tháng 6, EVNNPC bắt đầu triển khai hỗ trợ giảm, miễn tiền điện đợt 3 theo Nghị quyết của Chính phủ.

Sản lượng điện thương phẩm tháng 5-2021 của EVNNPC đạt 6,7 tỉ kWh, tăng 17,98% so với tháng 5-2020. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2021, sản lượng điện thương phẩm của EVNNPC đạt 30 tỉ kWh, tăng trưởng 12,39% so với cùng kỳ. Tổn thất điện năng tháng 5 là 4,28%, giảm 0,81% so với cùng kỳ năm 2020; lũy kế 5 tháng là 4,39%, giảm 0,42 % so với cùng kỳ 2020.EVNNPC bắt đầu triển khai thực hiện hỗ trợ giảm giá điện, miễn giảm tiền điện đợt 3 cho các đối tượng khách hàng theo chủ trương của Chính phủ; Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình điện, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, nhân lực đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện trong điều kiện nắng nóng cực đoan năm 2021; Đảm bảo cung cấp điện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, kỳ thi vào lớp 10 và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021.

Tháng 5, tất cả 14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng đều đạt theo quy định, Tổng công ty đã tiếp nhận và giải quyết cấp điện mới cho 199 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 4,1 ngày; giảm 0,9 ngày so với kế hoạch của EVNNPC.

Theo Pháp Luật