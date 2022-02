DXG muốn huy động 4.000 tỉ đồng trái phiếu, bảo đảm bằng cổ phiếu DXS

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (Mã CK: DXG) vừa công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc phê duyệt phương án chào bán trái phiếu ra công chúng với tổng mệnh giá tối đa 4.000 tỉ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm là cổ phiếu của CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Mã CK: DXS).

Cùng ngày, HĐQT DXG cũng thông qua việc góp thêm 4.000 tỉ đồng vào CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An (Hà An). Sau khi hoàn tất việc góp thêm vốn, vốn điều lệ của Hà An sẽ tăng lên mức 12.800 tỉ đồng, trong đó, DXG sở hữu 99,99% vốn điều lệ.

Hà An trở thành công ty con của DXG từ tháng 8/2018. Thời gian sau đó, DXG liên tục rót vốn đơn vị này với tổng giá trị vốn góp lên tới hàng nghìn tỉ đồng. Gần nhất vào tháng 9/2021, HĐQT DXG đã phê duyệt phương án sử dụng vốn huy động được từ đợt phát hành tối đa 300 triệu USD trái phiếu quốc tế để mua 805 triệu cổ phần phát hành mới tại Hà An.

Theo báo cáo tài chính riêng lẻ, tính đến ngày 31/12/2021, DXG vẫn duy trì tỉ lệ sở hữu 99,99% vốn điều lệ tại Hà An, với giá gốc của khoản đầu tư là 7.477 tỉ đồng. Tuy nhiên, tính đến ngày 18/1/2022, quy mô vốn điều lệ của Hà An đã được nâng lên mức 8.800 tỉ đồng.

Ngoài việc góp vốn mua cổ phần, DXG còn chuyển giao cho Hà An nhiều tài sản giá trị khác. Cụ thể, năm 2019, DXG đã chuyển nhượng lượng lớn cổ phần tại các doanh nghiệp cho Hà An, như: 49,95 triệu cổ phần CTCP Dầu khí Thăng Long; gần 24 triệu cổ phần tại CTCP Đầu tư Đất Viễn Đông; 1,1 triệu cổ phần CTCP In Nông nghiệp; 712,5 tỉ đồng giá trị tại Đầu tư Sài Gòn Riverside; phần vốn tại Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương Mại Xuân Định (chủ đầu tư dự án Sunview Town).

Tháng 6/2021, HĐQT DXG còn thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ gần 250 triệu cổ phần CTCP Hội An Invest cho Hà An.

Như VietTimes từng đề cập, Hà An là nhà đầu tư đã bỏ giá 3.060 tỉ đồng để trúng đấu giá khu “đất vàng” rộng 92,2 ha gần sân bay Long Thành, tỉnh Đồng Nai vào cuối tháng 8/2019. Tại đây, doanh nghiệp này đang triển khai xây dựng dự án Khu đô thị thương mại giải trí Gem Sky World.

Tính đến ngày 31/12/2021, tổng dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn của DXG là 4.479,9 tỉ đồng, chiếm 15,8% tổng nguồn vốn. Trong đó, vay từ trái phiếu là 3.303 tỉ đồng, chiếm 73,7% tổng dư nợ.

Năm 2021, DXG ghi nhận doanh thu thuần đạt 10.083 tỉ đồng, tăng gấp 3,5 lần so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 1.595 tỉ đồng (chỉ tiêu này năm 2020 là âm 174 tỉ đồng). Với kết quả này, DXG đã hoàn thành 112% kế hoạch doanh thu và 85,7% mục tiêu lợi nhuận năm./.