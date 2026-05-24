Dự án Quốc lộ 1A gần 162.000 tỷ đồng: Người dân đề xuất phương án đề bù

Trước dự án Quốc lộ 1A gần 162.000 tỷ đồng, nhiều hộ dân kiến nghị được tái định cư tại chỗ, đồng thời mong sớm công khai phương án bồi thường để chủ động ổn định cuộc sống và kinh doanh.

Toàn cảnh tuyến Quốc lộ 1A đi qua Hà Nội

UBND xã Thường Tín mới đây đã tổ chức hội nghị triển khai công tác chuẩn bị giải phóng mặt bằng, thu hồi đất để thực hiện dự án Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị đoạn qua địa bàn xã.

Theo quy hoạch, đoạn tuyến đi qua xã Thường Tín có chiều dài hơn 3,6 km trên tổng chiều dài 36,3 km toàn dự án, liên quan tới 846 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng với tổng diện tích dự kiến thu hồi khoảng 36 ha.

Tại hội nghị, đại diện các thôn, cụm dân cư đã cơ bản đồng thuận, nhất trí cao với chủ trương triển khai dự án.

Tuy nhiên, một số ý kiến vẫn bày tỏ băn khoăn liên quan đến phương án tái định cư và tiến độ kiểm đếm, bồi thường. Đại diện thôn Phố Vồi đề nghị xem xét bố trí tái định cư tại chỗ, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người dân khi di dời nhà ở.

Đại diện các thôn phát biểu ý kiến. Ảnh: Hà Nội Mới

Trong khi đó, đại diện thôn Phố Ga mong muốn các đơn vị liên quan sớm thông báo lịch kiểm đếm, đo đạc, đền bù để người dân chủ động sắp xếp, mong muốn nhà nước xem xét bố trí hợp lý nơi ở để các hộ có nhà ở kết hợp kinh doanh buôn bán ổn định cuộc sống…

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo UBND xã Thường Tín đề nghị các ngành chức năng của xã phối hợp với đơn vị nhà thầu và các thôn, cụm dân cư tập trung triển khai tổ chức họp dân, công khai phương án GPMB và thu hồi đất theo đúng quy định.

Theo lãnh đạo địa phương, đến tháng 10/2026 phải hoàn thành công tác GPMB. Với khối lượng công việc lớn và thời gian gấp rút, xã Thường Tín mong muốn người dân sẽ ủng hộ, đồng thuận cao, để dự án được triển khai đúng tiến độ.

Lễ khởi công dự án trục không gian quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị Ảnh: Vingroup.

Cùng với Thường Tín, UBND xã Phú Xuyên (Hà Nội) cũng vừa phát thông báo rà soát, thu thập hồ sơ và tổ chức đo đạc các thửa đất nằm trong phạm vi dự án mở rộng Quốc lộ 1A đoạn từ hầm Kim Liên đến nút giao Cầu Giẽ.

Theo địa phương, việc rà soát nhằm xác định chính xác diện tích, ranh giới, hiện trạng sử dụng đất để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đồng thời hạn chế phát sinh khiếu nại trong quá trình triển khai.

UBND xã đề nghị các hộ dân phối hợp cung cấp hồ sơ pháp lý về đất đai, tài sản gắn liền với đất và tạo điều kiện cho đơn vị đo đạc thực hiện cắm mốc ngoài thực địa. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc chưa thống nhất về ranh giới, UBND xã sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để xem xét, giải quyết theo quy định.

Trước đó, ngày 19/5, UBND TP Hà Nội cùng Tập đoàn Vingroup đã khởi công dự án Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ.

Dự án có chiều dài khoảng 36,3 km, đi qua 18 xã, phường của Hà Nội. Tuyến đường được quy hoạch với mặt cắt ngang lên tới 90 m, gồm 10 làn xe tuyến chính và 6 làn xe song hành hai bên, tốc độ thiết kế 80 km/h.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án gần 162.000 tỷ đồng, do liên danh gồm Tập đoàn Vingroup, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển bất động sản Cuộc Sống Mới, Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Hoàng Vân và Công ty Cổ phần Nghiên cứu đầu tư và phát triển Tương lai thực hiện.

