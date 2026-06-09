Drone và diều làm ảnh hàng chục chuyến bay

Cục Hàng không Việt Nam vừa báo cáo Bộ Xây dựng về các vụ việc liên quan đến thiết bị bay không người lái, phương tiện bay khác tại khu vực Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Cát Bi.

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Ảnh: Bộ Xây dựng.

Theo đó, trong hai ngày 6 và 7/6, tại khu vực hai cảng hàng không này liên tiếp phát hiện các vật thể bay nghi là thiết bị bay không người lái, phương tiện bay khác, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động khai thác bay.

Theo số liệu báo cáo của các đơn vị, tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, số chuyến bay bị ảnh hưởng ngày 6/6/2026 do hoạt động của drone là 28 chuyến bay bị ảnh hưởng, trong đó 8 chuyến bay chuẩn bị khởi hành phải dừng chờ tại điểm dừng chờ đường cất hạ cánh, 20 chuyến bay đến Nội Bài phải bay chờ.

Ngày 7/6 do hoạt động của diều trong khu vực cất cánh, tổng số 7 chuyến bay chuẩn bị khởi hành phải dừng chờ.

Tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, tối 7/6, hoạt động của diều sáo gắn đèn cũng khiến 2 chuyến bay đến phải chuyển hướng đi sân bay dự bị, 1 chuyến bay chuẩn bị khởi hành bị ảnh hưởng.

Cục Hàng không Việt Nam nhận định các hoạt động này có thể tiếp diễn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn bay, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm hè khi nhu cầu thả diều và sử dụng thiết bị bay không người lái có xu hướng gia tăng.

Để phòng ngừa và xử lý các tình huống tương tự, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị Bộ Xây dựng xem xét ban hành công điện gửi UBND các tỉnh, thành phố có cảng hàng không, sân bay và các bộ, ngành liên quan để tăng cường tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật. Các nội dung tuyên truyền cần tập trung vào Luật Phòng không nhân dân và Nghị định số 288/2025/NĐ-CP ngày 5/11/2025 của Chính phủ về quản lý tàu bay không người lái và vật thể bay khác, cũng như các khu vực cấm bay, hạn chế bay quanh sân bay.

Cơ quan này cũng đề nghị chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với các tổ an toàn đường cất hạ cánh tại sân bay trong việc phát hiện, xác minh và xử lý các trường hợp vi phạm.

Đồng thời, cần tăng cường phối hợp liên ngành giữa lực lượng chức năng địa phương, cảng hàng không, Cảng vụ hàng không và đơn vị cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay để kịp thời đánh giá mức độ ảnh hưởng, quyết định tạm ngừng hoặc khôi phục khai thác bay.

Bộ Công an và Bộ Quốc phòng được kiến nghị chỉ đạo các đơn vị chức năng tại địa phương xác định rõ đầu mối tiếp nhận và xử lý thông tin khi phát hiện thiết bị bay không người lái, vật thể bay hoạt động trái phép tại khu vực sân bay và lân cận.

Ngoài ra, Cục Hàng không Việt Nam cũng đề xuất Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan rà soát cơ chế quản lý hoạt động nhập khẩu, kinh doanh, vận chuyển và sử dụng thiết bị bay không người lái nhằm tăng cường kiểm soát, hạn chế nguy cơ sử dụng trái phép, особенно tại khu vực sân bay.