Doanh nghiệp “lạ” liên tiếp mua lại 5.000 tỷ đồng trái phiếu trong 1 tuần

Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh và Phát triển Thương mại Việt An được thành lập năm 2013, tiền thân là Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Ecocons Hà Nội. Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Việt An bà Trần Kim Quyên (sinh năm 1971). Trong hai năm 2017-2018, Công ty Việt An điều chỉnh mạnh vốn điều lệ mạnh từ mức 276 tỷ đồng lên 4.025 tỷ đồng. Dữ liệu của VietTimes cho thấy, 3 cổ đông sáng lập Việt An đều là các thể nhân: Nguyễn Thị Thu Thủy, Bùi Hồng Minh và Trần Kim Quyên, với tỷ lệ góp vốn lần lượt 37,776%; 33,184% và 32,039%. Như vậy, tính sơ theo vốn cổ phần và khoản huy động qua trái phiếu, quy mô tổng tài sản của Việt An sẽ đạt con số cả chục nghìn tỷ đồng - lớn đến đáng kể, kể cả so với các doanh nghiệp niêm yết lớn trên HNX và HoSE, chứ đừng nói là theo danh tiếng xa lạ của Việt An. Dữ liệu của VietTimes ghi nhận, Việt An từng có các giao dịch mua bán biệt thự cao cấp tại một dự án ở huyện Gia Lâm (Hà Nội), trong đó có giao dịch với Công ty TNHH Dịch vụ thương mại tổng hợp An Thịnh (An Thịnh). An Thịnh được thành lập năm 2014, là nhà phát hành hai lô trái phiếu có mệnh giá 5.500 tỷ đồng đã được VietTimes đề cập trong bài viết gần đây. Trong đó lô ATH122019.01 kỳ hạn 15 tháng có lãi suất 7,93%/năm, lô ATH122019.02 kỳ hạn 14 tháng có lãi suất 7,25%/năm. Nên nhớ, cả ba lô trái phiếu với tổng mệnh giá 10.500 tỷ đồng nêu trên đều được lưu ký bởi CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) - công ty con của Techcombank./.