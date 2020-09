Đầu tư second home biển: xu hướng nở rộ

Sở hữu second home – lan rộng xu hướng



Mới đây tại một cuộc tọa đàm về đầu tư an trong mùa dịch, bà Bùi Kim Thùy – chuyên gia kinh tế, đại diện Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN cho rằng, second home không phải là khái niệm mới, từ nhiều năm trước second home đã là xu hướng của khu vực và thế giới, chứ không riêng gì Việt Nam. Theo bà Thùy, các nước như Singapore, Hàn Quốc, Úc, hay thậm chí là quốc gia ngay cạnh Việt Nam là Lào, cũng phát triển rất mạnh mô hình second home cách các đô thị lớn chỉ 1 - 2 giờ di chuyển. Với một đất nước có đường bờ biển dài, thiên nhiên ưu đãi như Việt Nam, rất nhiều gia đình cũng đang mong muốn sở hữu mô hình sản phẩm này.

MC, diễn viên Tuấn Tú cho biết anh đã từng sở hữu nhiều hơn một BĐS và hiện tại nếu có ý định sở hữu thêm một căn nhà nữa, anh sẽ chọn những địa điểm mang lại giá trị sống cho bản thân. Khi Covid-19 diễn ra thì ai cũng bắt đầu suy nghĩ về một nơi chốn nghỉ dưỡng an toàn và có lợi cho sức khỏe, ai cũng thấy mình không có chút hưởng thụ nào cả, mà đang quá vất vả với guồng quay cuộc sống. “Nếu có một dự án, một ngôi nhà mang đúng nghĩa là nghỉ dưỡng và vẫn lợi nhuận, sinh lời tốt thì tôi nghĩ đây sẽ là kênh đầu tư tốt, không chỉ cho mình mà cả những người đầu tư thứ cấp sau mình”, Tuấn Tú chia sẻ.

Nghệ sĩ Chí Trung cũng chia sẻ anh đặc biệt hứng thú với sản phẩm second home tại những vùng biển nắng ấm. “Ngoài Bắc vẫn có thể lái xe từ 1 - 2 tiếng để về vùng biển nhưng khí hậu có nhiều hạn chế nên không phải mùa nào cũng có thể về ngôi nhà thứ hai của mình được, riêng đối với vùng biển Nam Trung Bộ thì có thể tận hưởng quanh năm.”



Kênh đầu tư an toàn, cho lợi ích dài hạn

Dịch bệnh có làm giảm bớt tiềm năng của kênh đầu tư second home trong dài hạn hay không và thị trường nào đang hấp dẫn nhà đầu tư trong thời gian gần đây? Trả lời câu hỏi này, chuyên gia kinh tế Bùi Kim Thùy lạc quan rằng "dịch bệnh rồi sẽ qua", kênh bất động sản vẫn là kênh đầu tư an toàn và giàu triển vọng sinh lời cho các nhà đầu tư hướng đến lợi ích dài hạn.



Bà Bùi Kim Thùy cũng nhìn nhận bên cạnh yếu tố hạ tầng, lợi thế về thiên nhiên tại những địa phương phía Nam như Hồ Tràm (Bà Rịa - Vũng Tàu), Phan Thiết (Bình Thuận) với hơn 300 ngày nắng trong năm là điều kiện rất tốt để phát triển bất động sản nghỉ dưỡng, đặc biệt là dòng second home.

"Phan Thiết gần như là một vùng đất quanh năm nhiều nắng, có thể là một điểm đến tiềm năng cho cả du khách lẫn nhà đầu tư", bà Bùi Kim Thùy nhìn nhận.

Trong vài trò nhà đầu tư, anh Tuấn Tú chia sẻ, điều quan trọng nhất cần xem xét là uy tín chủ đầu tư, kế đến là mức giá hợp lý để đảm bảo trong khả năng sở hữu và có tính thanh khoản tốt trong tương lai.

"Đơn cử dự án NovaWorld Phan Thiet do Novaland triển khai. Tôi cho rằng mức giá hiện tại mà doanh nghiệp đưa ra tại Phan Thiết là hợp lý. Dự án còn có sân golf, khu vui chơi giải trí thể thao đa dạng phù hợp nhu cầu của gia đình", anh Tuấn Tú nói.

NovaWorld Phan Thiet còn được đề cập trong tọa đàm như một điển hình cho động thái mạnh dạn cam kết lợi nhuận đến 16% một năm từ đơn vị phát triển Novaland. Các chuyên gia khẳng định đây là mức sinh lời hấp dẫn và khả thi nhờ vào lợi nhuận do khai thác và giá trị gia tăng của tài sản trong tương lai.

Nghệ sĩ Chí Trung cũng chia sẻ đang hứng thú chọn lựa một second home biển tại NovaWorld Phan Thiet. “Tôi được tư vấn một căn second home tại NovaWord Phan Thiet chỉ có giá 4 - 5 tỷ với gói lợi nhuận lên đến 80% trong 5 năm, mình có thể chọn phương án lấy nhà để nghỉ dưỡng, hoặc nhận lợi nhuận, tôi thấy đầu tư cũng không thiệt gì!”