Đằng sau sự cố ngưng kết nối mạng tại sân bay Đà Nẵng...

Sự cố không kết nối được hệ thống làm thủ tục và hệ thống boarding ở các gate (cửa) của 2 hãng Vietjet và Bamboo Airways xảy ra vào sáng ngày 2/1/2020, tại nhà ga T1 của Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Đà Nẵng.



Khi phát hiện sự việc, các đơn vị có liên quan đã phối hợp xử lý và khắc phục dứt điểm vào lúc 11h30. Tuy nhiên, sự cố này cũng đã ảnh hưởng đến việc phục vụ hành khách của Vietjet và Bamboo Airways.

Đáng chú ý, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) trước đó đã có công văn gửi tới Vietjet và Bamboo Airways, thông báo các hãng nhanh chóng phối hợp triển khai kết nối hệ thống thủ tục hàng không vào hệ thống thủ tục hàng không dùng chung tại nhà ga quốc nội Cảng HKQT Đà Nẵng “trước ngày 1/1/2020”.

Cụ thể, ACV đề nghị hai hãng hàng không “có kế hoạch phối hợp ngay” với Cảng HKQT Đà Nẵng. ACV cho hay, sau thời điểm nêu trên, Cảng HKQT Đà Nẵng sẽ ngưng các kết nối mạng từ ngoài vào hệ thống nghiệp vụ hàng không dùng chung và “sẽ không chịu trách nhiệm nếu quá trình này ảnh hưởng đến công tác phục vụ khách hàng” của các hãng.

Cảng HKQT Đà Nẵng sau đó có văn bản gửi Cảng vụ hàng không Miền Trung thông báo từ ngày 1/1/2020 sẽ khai thác vận hành hệ thống nghiệp vụ hàng không với các trang thiết bị hàng không dùng chung gồm: các cửa ra tàu bay, các quầy thủ tục hàng không, hệ thống mạng nghiệp vụ hàng không dùng chung, hệ thống băng chuyền và phân loại hành lý.

Đồng thời, Cảng HKQT Đà Nẵng cũng cho biết, sau thời điểm trên, sẽ tiến hành ngưng kết nối mạng từ ngoài vào hệ thống mạng nghiệp vụ hàng không của các hãng không sử dụng hệ thống dùng chung và sẽ không chịu trách nhiệm nếu quá trình này ảnh hưởng đến công tác phục vụ của Vietjet và Bamboo Airways.

Ở chiều hướng ngược lại, Vietjet và Bamboo Airways đã có văn bản gửi Cảng HKQT Đà Nẵng liên quan đến yêu cầu của ACV, trong đó đề nghị hỗ trợ tiếp tục khai thác hệ thống làm thủ tục chuyến bay theo phương thức hiện tại.

Có thể thấy, trong khi các bên vẫn còn quan điểm trái chiều, thì ngày 2/1 vừa qua, sự cố kết nối mạng bất ngờ xảy ra đối với Vietjet và Bamboo Airways.

Cần lưu ý rằng, tài liệu xác thực việc cung cấp băng thông sử dụng thực tế của đường truyền dữ liệu kênh thuê riêng ILL của Viettel cung cấp cho Vietjet và đường truyền dữ liệu của Viettel và VNPT cho Bamboo Airways tại Đà Nẵng đều xác nhận thông suốt.

Trong khi đó, Cảng HKQT Đà Nẵng nêu lý do sự cố trên không phải do đơn vị này can thiệp vào hệ thống gây ra sự cố, đồng thời khẳng định chỉ cung cấp máy tính, đường truyền là của hãng.

Được biết, giá dịch vụ sử dụng hệ thống thiết bị dùng chung (gọi tắt là: CUTE) phục vụ chuyến bay nội địa của ACV hiện tại là 6.500 đồng/khách hàng (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng). Mức phí này được cho là cao hơn so với mức trung bình của các sân bay quốc tế, cũng như cao hơn việc sử dụng hệ thống đường truyền riêng của các hãng.

Trong công văn gửi ACV và Cảng HKQT Đà Nẵng đề ngày 31/12/2019, Bamboo Airways cho hay chưa kết nối được thủ tục hàng không iFly DCS trên nền tảng dùng chung CUTE và đề nghị điều chỉnh lại mức phí dự kiến áp dụng quá cao./.