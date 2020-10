Đằng sau những dự án hàng nghìn tỷ của TH true MILK tại các vùng biên giới

Vừa qua, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã nhận giải thưởng “Straight Through Processing Award 2019 - Ngân hàng có chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc năm 2019”qua hệ thống toàn cầu của The Bank of New York Mellon ...