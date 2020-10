Đảm bảo an toàn thực phẩm với Grab Food

Mục tiêu hợp tác giữa Ban Quản lý An toàn thực phẩm và Công ty TNHH Grab nhằm tăng cường các hoạt động truyền thông cho cộng đồng về an toàn thực phẩm. Ngoài ra, ngay khi có các sự cố về an toàn thực phẩm, cơ quan chức năng sẽ vào cuộc điều tra, xử lý.



Đồng thời, hai bên cùng có trách nhiệm tập huấn các kiến thức về an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm, bảo đảm an toàn thực phẩm đối với loại hình kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Theo đó, Ban Quản lý An toàn thực phẩm hỗ trợ Công ty TNHH Grab tập huấn, nâng cao kiến thức về an toàn thực phẩm cho các đối tượng chủ, nhân viên của nhà hàng, quán ăn là đối tác của bộ phận GrabKitchen thuộc Công ty TNHH Grab; xây dựng quy trình xử lý các sự cố về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của đơn vị (quy trình nội bộ); phối hợp điều tra, xử lý các sự cố về an toàn thực phẩm trong quá trình các đối tác của GrabKitchen cung cấp dịch vụ theo quy định; phối hợp xây dựng các chuyên đề truyền thông về an toàn thực phẩm truyền tải qua các kênh thông tin báo chí, trong đó có trang thông tin điện tử của Ban Quản lý An toàn thực và phần mềm ứng dụng, trang thông tin điện tử của Công ty TNHH Grab.