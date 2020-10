Đà Nẵng sẽ xóa sổ 2G, triển khai 5G

Xóa sổ mạng 2G, triển khai mạng 5G



Ông Nguyễn Văn Quảng - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng - đã chỉ đạo Ban Cán sự đảng UBND TP Đà Nẵng về việc triển khai xây dựng TP thông minh, tạo nền tảng phát triển kinh tế số, chính quyền số, xã hội số trong định hướng phát triển thời gian tới của Đà Nẵng.

Theo kế hoạch, UBND TP chỉ đạo Sở TT&TT tham mưu sớm hoàn thành các hợp phần đang và chưa thực hiện thuộc “Nền tảng đô thị thông minh“ theo hướng dẫn triển khai thí điểm dịch vụ đô thị thông minh của Bộ TT&TT, nhất là tham mưu triển khai xây dựng đề án Chuyển đổi số tại TP Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Bên cạnh đó, Thành ủy thống nhất chủ trương triển khai nghiên cứu, đề xuất phương án ngừng cung cấp dịch vụ mạng di động 2G, triển khai mạng di động 5G tại TP Đà Nẵng và triển khai xây dựng hạ tầng mạng LoRa để hình thành mạng lưới kết nối thiết bị IoT phục vụ TP thông minh và phát triển kinh tế số.

Ông Quảng cũng yêu cầu UBND TP khẩn trương xây dựng kho dữ liệu dùng chung TP, quy hoạch, đầu tư, nâng cấp và xây dựng cơ chế thống nhất việc kết nối, chia sẻ, quản lý đồng bộ dữ liệu từ các hệ thống camera an ninh, giao thông (do Công an TP, Sở GTVT quản lý) và do người dân lắp đặt trên địa bàn; triển khai thực hiện phân tích dữ liệu để hình thành các dịch vụ giám sát, cảnh báo tự động phục vụ dùng chung toàn TP.

Trong đó, chú ý việc tích hợp về trung tâm chuyên ngành, trung tâm giám sát điều hành TP thông minh và triển khai thực hiện phân tích dữ liệu, để hình thành các dịch vụ giám sát, cảnh báo tự động phục vụ dùng chung toàn TP, vừa phục vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự, giao thông, vừa phục vụ công tác quản lý nhà nước của các ngành, địa phương, đơn vị.

Đối với các sở, ban, ngành, quận, huyện, Thành ủy yêu cầu khẩn trương triển khai các nội dung về việc xây dựng TP thông minh; chịu trách nhiệm trong việc phối hợp chia sẻ, tích hợp dữ liệu của ngành, địa phương mình về Kho dữ liệu dùng chung; chủ động đề xuất các ứng dụng công nghệ số, dịch vụ thông minh của ngành, đơn vị mình để Sở TT&TT triển khai hoặc hỗ trợ triển khai.

Trung tâm giám sát an ninh trật tự qua camera thông minh

Để thực hiện quản trị và giám sát thực hiện của các trung tâm chuyên ngành và quận, huyện; thu nhận, phân tích, quản trị và chia sẻ dữ liệu số toàn TP, Thành ủy yêu cầu UBND TP khẩn trương xây dựng và hoàn thiện Trung tâm giám sát điều hành TP thông minh (IOC) trong năm 2021; Triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ các phần mềm phục vụ công tác quản lý, điều hành tại các sở, ban, ngành, đơn vị trên địa bàn TP.



Đến 2030, kinh tế số đóng góp 15% GRDP



Với định hướng phát triển kinh tế TP Đà Nẵng dựa trên 3 trụ cột chính là du lịch, kinh tế biển, công nghiệp công nghệ cao và CNTT, Đà Nẵng đặt kỳ vọng kinh tế số sẽ đóng góp khoảng 10% GRDP TP vào năm 2025 và 15% GRDP vào năm 2030.

"UBND TP chỉ đạo Sở TT&TT tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách tạo sự đột phá trong thu hút đầu tư của các tập đoàn điện tử lớn (như LG, Samsung...) vào các khu CNTT tập trung, khu công nghệ cao trên địa bàn. Trong đó, tập trung triển khai đầu tư, hoàn thiện hạ tầng các khu CNTT do đầu tư và các dự án, khu CNTT của các tập đoàn lớn, uy tín (FPT, Viettel, VNPT, CMC...) để tập trung thu hút đầu tư, phát triển kinh tế số.

"Đặc biệt, Thành ủy thống nhất chủ trương nghiên cứu phương án xây dựng, sử dụng hiệu quả Trạm cập bờ cáp quang biển Đà Nẵng (thứ 2) để hình thành trung tâm chuyển đổi số của khu vực ASEAN (Digital Hub)” - ông Nguyễn Văn Quảng chỉ đạo.

Bên cạnh đó, để đáp ứng yêu cầu phát triển doanh nghiệp công nghệ số, nền kinh tế số trong thời gian đến, Đà Nẵng sẽ xây dựng các chính sách, giải pháp phối hợp, hỗ trợ các cơ sở đào tạo nâng cao chất lượng và số lượng đào tạo nguồn nhân lực CNTT trên địa bàn TP cũng như có chính sách, cơ chế thu hút các chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế, các đối tượng là nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực CNTT - truyền thông đến làm việc tại Đà Nẵng.