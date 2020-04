Đà Nẵng: Phát hiện cơ sở sản xuất khẩu trang y tế giả, thu giữ 3.000 cái

Qua nắm sát tình hình và kiểm tra căn nhà nằm trong kiệt 454 đường Nguyễn Tri Phương (phường Hòa Thuận, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), do ông Đoàn Bá Thắng (SN 1986, quê Đại Lộc, Quảng Nam) làm chủ, lực lượng công an phường đã phát hiện 1 dây chuyền sản xuất khẩu trang y tế, cùng 4 nhân viên đang may đo, in ấn lên sản phẩm.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không cung cấp được các loại giấy phép hoạt động, không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, không có giấy phép kinh doanh hoạt động in ấn, không có giấy phép sản xuất trang thiết bị y tế.

Chủ cơ sở đã thừa nhận tự tổ chức sản xuất khẩu trang, vì thấy mặt hàng này đang bán chạy do dịch COVID-19.

Qua lời khai ban đầu, chủ cơ sở nhập vải thô về sau đó thuê công nhân cắt xén, gia công, sản xuất khẩu trang rồi rao bán trên mạng xã hội.



Tiếp tục kiểm tra, cơ quan công an đã phát hiện và tạm giữ khoảng 3.000 khẩu trang vải thành phẩm và niêm phong một số máy móc, nguyên liệu liên quan để tiếp tục xử lý.