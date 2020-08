Đà Nẵng: Bí thư, Chủ tịch phường cùng 36 cán bộ, công chức đi cách ly vì COVID-19

Tối 13/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng cho biết, UBND quận Cẩm Lệ đã tổ chức đưa 36 cán bộ, công chức của UBND phường Hòa An đi cách ly tập trung, do có một công chức của phường bị mắc COVID-19.

Trường hợp công chức phường bị mắc COVID-19 là ông N.V.S., bệnh nhân thứ 897 vừa được Bộ Y tế công bố chiều ngày 13/8.

Bệnh nhân 897 đã tiếp xúc với 30 cán bộ phường, 4 cán bộ quy tắc đô thị, 2 dân quân phường và 1 trẻ em (con cán bộ phường) nên tất cả số người này đã được đưa đi cách ly tập trung.

Ông Lê Văn Sơn - Chủ tịch quận Cẩm Lệ - cho biết, hiện UBND phường Hòa An có 4 cán bộ không đi cách ly tập trung. Trong đó, một người đang bị phong tỏa ở xã Hòa Tiến, một người ở Bình Dương xin nghỉ phép từ hôm 27/7 đến nay chưa về được, một nữ cán bộ có con nhỏ không lên cơ quan và một anh phường đội phó khai không tiếp xúc với bệnh nhân.

Trước tình trạng này, UBND quận Cẩm Lệ đã khử trùng toàn bộ khuôn viên UBND phường Hòa An, đồng thời, thành lập tổ công tác do ông Võ Thiên Sinh - Phó Chủ tịch UBND quận làm tổ trưởng; thành viên là lãnh đạo một số ngành, trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại phường Hòa An.

Bên cạnh đó, để điều hành công việc của phường, UBND quận đã cử cán bộ về phường để về điều hành. Riêng việc giải quyết vấn đề thủ tục hành chính, Chủ tịch phường vẫn xử lý, khi có hồ sơ sẽ có cán bộ đưa lên khu cách ly.