Đã ấn định thời gian tổ chức lễ tang 3 chiến sĩ Công an hi sinh trong vụ Đồng Tâm

VietTimes -- Theo thông tin từ Công an TP. Hà Nội, lễ tang 3 sĩ quan công an hi sinh tại xã Đồng Tâm sẽ được tổ chức từ 7h30 đến 12h30 ngày 16/1/2020 (tức ngày 22 tháng Chạp năm Kỷ Hợi), tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân.