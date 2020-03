Cuộc đoàn tụ kỳ diệu của một gia đình Trung Quốc nhờ virus corona

Một công nhân nhập cư người Trung Quốc bị mât trí nhớ vào năm 1990 mới đây đã nhớ lại được quê quán của mình trong khi xem một bản tin về sự bùng phát của virus corona.



30 năm trước, Zhu Jiaming, một chàng trai trẻ ở tỉnh Quý Châu, Tây Nam Trung Quốc, đã rời nhà đi làm công nhân xây dựng ở Hồ Bắc. Thật không may, khi làm việc Jiaming đã gặp một phải tai nạn lao động nghiêm trọng khiến cho anh bị chấn thương sọ não và mất gần như toàn bộ trí nhớ. Tồi tệ hơn, Jiaming còn bị mất chứng minh thư nhân dân nên không ai biết được anh là ai và đến từ đâu. Trong cái rủi có cái may, trong những ngày tháng sống vạ vật ở ngoài đường, Jiaming gặp được một cặp vợ chồng tốt bụng, họ đã cho anh ta ở lại nhà với họ. Mặc dù đã rất cố nhớ lại, tuy nhiên Jiaming không thể nhớ gì kể cả quê quán và gia đình của mình.



Vào năm 2015, Jiaming và cặp vợ chồng tốt bụng đã chuyển đến sống ở một nơi ở mới tại Yunhe, tỉnh Chiết Giang. Jiaming đã không biết rằng nơi ở mới này khiến cho anh càng xa quê hương của mình, nơi ở mới này cách nơi sinh của Jiaming gần 1.500 km.



Tuy nhiên lại một lần nữa vận may lại đến với Jiaming trong lúc anh khó khăn nhất. Khi vừa chuyển đến nơi ở mới, trí nhớ của Jiaming bỗng hồi phục, anh nhớ lại được đôi chút về cuộc sống của mình trước khi gặp tai nạn.



Vào tháng trước, trong khi xem một bản tin về dịch virus corona tại quê nhà, Jiaming đột nhiên nhớ ra nơi anh sinh ra. Ngay sau đó anh đã đến đồn cảnh sát và nhờ những viên cảnh sát ở đây giúp đỡ. Sau khi nghe câu chuyện của Jiaming, các nhà chức trách đã liên lạc với gia đình của Jiaming và mong chờ một cuộc hội ngộ xúc động.



Cuối cùng Jiaming đã gặp được mẹ và bốn anh chị em của anh, mọi người đều rất vui và xúc động vì biết anh vẫn đang sống tốt. Cha của Jiaming đã qua đời 18 năm về trước, trong khoảng thời gian anh mất tích.

Jiaming rất vui khi tìm được gia đình của mình (Ảnh: OC)

Mẹ của Jiaming nghẹn ngào trong cuộc gọi video với con trai mình :" Mẹ đã nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ được gặp lại con nữa. Thật tuyệt vời khi con vẫn còn sống".Còn đối với Jiaming, anh chia sẻ :" Tôi luôn mơ được về nhà. Tôi đang rất phấn khích mong chờ ngày gặp lại mẹ và các anh chị em của tối."