Cư dân mạng Trung Quốc lật tẩy chiêu trò tuyên truyền giả dối của truyền thông

Theo trang tin Hồng Kông Đông Phương ngày 26/9, trang web Giải phóng quân báo của quân đội Trung Quốc (PLA) sáng ngày 24/9 đã phát hành đoạn video có độ dài 1 phút 13 giây mô tả cảnh các xe quân sự di chuyển qua sa mạc và 10 tên lửa đạn đạo Dongfeng-11A (DF-11A) được phóng cùng lúc với giới thiệu đây là “cuộc huấn luyện chiến đấu thực tế tại thao trường dã ngoại của Lữ đoàn tên lửa X thuộc Chiến khu Miền Đông” và nói đơn vị “luôn sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào”. Hình ảnh trong phim đã gây rúng động dư luận. Tuy nhiên, cư dân mạng lại một lần nữa phát hiện ra rằng PLA đang “xào” lại các cảnh quay cũ rích, rằng những hình ảnh này cũng đã được tung ra từ đầu năm 2016 và địa điểm tập trận được cho là trên sa mạc Gobi ở Tây Bắc; cũng có người nói nó được trích ra từ một phim truyền hình, nhưng hiện nó đã được PLA biên tập lại và nói đây là cuộc tập trận mới nhất ở Chiến khu Miền Đông đối diện Đài Loan. Sự khác nhau duy nhất là về màu sắc.

Cảnh phát trên CCTV năm 2016 (trên) và cảnh trong phim tuyên truyền của báo quân đội Trung Quốc hôm 24/9 (Ảnh: Đông Phương).



Đoạn phim đã được phát hành đầu năm 2016

Cư dân mạng cho rằng, cảnh 10 quả tên lửa phóng lên không cùng lúc trong đoạn phim tập trận của Chiến khu Miền Đông này thực chất là trailer của bộ phim truyền hình “Hiệu thủ tựu vị” (Người lính kèn vào vị trí), đã được tung ra vào ngày 1/7 năm nay và đến giờ vẫn có thể xem được. “Hiệu thủ tựu vị” là bộ phim truyện truyền hình do Cục Công tác Chính trị Lực lượng Tên lửa PLA và công ty truyền thông “Bạch Mặc ảnh nghiệp” phối hợp sản xuất.

Cảnh trong trailer quảng cáo phim truyền hình “Hiệu thủ tựu vị” (trên) và trong đoạn phim về "Thập đạn tề xạ" trên báo quân đội Trung Quốc hôm 24/9 (dưới) (Ảnh: Đông Phương).



Ngoài ra, nhiều cảnh trong đoạn phim tập trận này, bao gồm xe tên lửa di chuyển trên sa mạc, tên lửa phóng thẳng đứng, bay trên không trung, đâm trúng và phá hủy đường băng sân bay, nhà chứa máy bay và các boong-ke... cũng được cư dân mạng phát hiện ra chúng đã được tung ra vào năm 2016. Cụ thể là trong chương trình “Thời gian dành cho quân sự” của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) tháng 12/2016 phát phóng sự “2016 đại diễn binh” về cuộc tập trận tên lửa, đồng thời chiếu các vụ phóng tên lửa và oanh tạc đường băng sân baycũng có đoạn phim giống hệt như cảnh “thập đạn tề xạ” (10 tên lửa phóng cùng lúc) do PLA công bố hôm 24/9.

Lại có cư dân mạng phát hiện, vào đầu tháng 12 năm ngoái, kênh quân sự CCTV khi đưa tin về “Tiểu đoàn Tiên phong phóng tên lửa” trong chương trình “Tin tức quân sự” cũng đã sử dụng đoạn clip trên.

Hình ảnh tuyên truyền về máy bay H-6K được coi là đạo từ phim Hollywood (Ảnh: Đa Chiều).



Phim ngắn quảng cáo về máy bay ném bom, lấy cảnh quay từ phim Hollywood

Trước đó, vào ngày 19/9 năm nay, Bộ Tư lệnh quân chủng Không quân PLA đã đăng tải một đoạn phim ngắn quảng cáo máy bay ném bom H-6K trên trang Weibo chính thức “Không quân trực tuyến”, nhưng cư dân mạng đã phát hiện ra rằng trong phim có ít nhất ba cảnh ăn cắp cảnh quay từ các phim truyện của Hollywood Mỹ, bao gồm The Hurt Locker, Transformers: Revenge of the Fallen và The Rock.