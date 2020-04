COVID-19: Tổng thống Trump dọa mở cuộc điều tra WHO

Tổng thống Trump không đưa ra chi tiết về cuộc điều tra mà ông có thể mở, thay vào đó tập trung vào thực tế là Mỹ chi tới 452 triệu USD tiền tài trợ cho WHO trong năm ngoái, trong khi Trung Quốc chỉ chi 42 triệu USD.

Ông cũng cáo buộc cơ quan này đã đưa ra tuyên bố sai lầm vào ngày 14/1 rằng virus corona chủng mới không lây truyền từ người sang người – mặc dù sau đó điều này được chứng minh là không đúng – và công kích WHO vì đã chỉ trích ông trong quyết định chặn các chuyến bay đến từ Trung Quốc.

“Chúng tôi sẽ cân nhắc về một cuộc điều tra và sẽ đưa ra một quyết định” – Tổng thống Trump nói tại cuộc họp báo thường nhật tại Nhà Trắng – “Họ đã sai lầm trong nhiều việc. Họ cũng đánh giá thấp mối đe dọa”.

Giới chức chính quyền Trump cũng liên tục nhắc lại các luận điểm này trong những ngày gần đây, chỉ trích WHO trong công tác chống dịch COVID-19.

Đề xuất của Nhà Trắng về nguồn ngân sách mà Mỹ tài trợ cho các hoạt động của WHO trong năm 2021 đã giảm đáng kể, từ 122 triệu USD xuống còn 58 triệu USD, mặc dù quyết định cuối cùng sẽ thuộc về Quốc hội Mỹ.

Trước đó, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã lên tiếng chỉ trích Mỹ vì chính trị hóa đại dịch COVID-19.

“Chúng tôi không làm chính trị ở WHO” – ông Tedros nói – “Chúng tôi quan tâm tới người nghèo. Chúng tôi quan tâm tới những người dễ bị tổn thương”.

Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres cũng đưa ra bình luận về vấn đề này, nói rằng đây không phải lúc để chỉ trích lẫn nhau về cách phản ứng trước đại dịch. “Giờ là lúc để đoàn kết, để cộng đồng quốc tế chung tay ngăn chặn chủng virus này và giảm thiểu hậu quả mà nó gây ra”, ông nói.

Chính phủ Anh, trong khi đó, lên tiếng ủng hộ WHO và dường như không có kế hoạch xem xét lại khoản ngân sách tài trợ cho tổ chức này. “Anh ủng hộ vai trò của WHO trong việc điều phối cách phản ứng trước đại dịch”, một phát ngôn viên của Thủ tướng Anh Boris Johnson nói, theo The Times.

WHO hiện đang hứng nhiều chỉ trích từ giới chức Washington vì đánh giá thấp sự nguy hiểm của đại dịch COVID-19 khi nó lan rộng ở Trung Quốc hồi tháng 1 và tháng 2/2020, và vì không cho phép Đài Loan tham gia các cuộc họp y tế chiến lược vì sức ép của Bắc Kinh.

Trong cuộc họp báo mới nhất tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump thể hiện sự hài lòng với dự báo mới rằng số ca tử vong ở Mỹ sẽ giảm mạnh, cụ thể là 60.000 ca tính đến tháng 8 năm nay, so với 250.000 ca trong dự báo trước đó. Ông chỉ ra rằng các nỗ lực chống dịch của chính quyền sẽ “đánh bại, virus, đè bẹp virus và điều đó đang diễn ra”.

Trong khi đạt được một số bức tiến nhất định trong công tác chống dịch COVID-19, ông Trump nhắc lại mong muốn mở cửa lại nền kinh tế Mỹ sớm nhất có thể, thêm rằng ông sẽ tiếp nhận lời khuyên của giới chuyên gia y tế trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào.