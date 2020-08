Cộng đồng mạng “nhặt sạn” trong lời khai kẻ bắt cóc cháu bé ở Bắc Ninh

Vụ bắt cóc cháu bé ở Bắc Ninh xảy ra vào hồi 17h30’ ngày 21/8/2020. Nạn nhân là cháu Nguyễn Cao Gia Bảo (2 tuổi) đi chơi cùng bố tại công viên Nguyễn Văn Cừ, Đại Phúc, Bắc Ninh. Sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo lực lượng Công an thành phố, phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Cảnh sát cơ động, tổ chức công tác tìm kiếm cháu bé. Các thông tin về vụ bát cóc cũng được chia sẻ trên mạng xã hội để người dân phối hợp tìm kiếm cháu bé và đối tượng phạm tội. Qua các biện pháp nghiệp vụ và sự giúp sức của cộng đồng mạng, lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh đã tìm thấy cháu Gia Bảo vào lúc 21h30’ ngày 22/8/2020, tại xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Hiện các công tác bàn giao nạn nhân và điều tra vụ việc đang được tiến hành.