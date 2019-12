Có phải Be chuẩn bị rời khỏi thị trường đặt xe công nghệ?

Ông Trần Thanh Hải rời khỏi vị trí Tổng giám đốc be Group từ ngày 24/12 và hiện chỉ giữ vai trò cố vấn chiến lược (Ảnh chụp tại buổi ra mắt ứng dụng be một năm trước - ảnh do be cung cấp).